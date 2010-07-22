Имею высшее юридическое образование. Владею в совершенстве английским, немецким и итальянским языками. Английский изучала в British Council, немецкий - в Гете Институте, итальянский - на первых национальных курсах. Все языки практиковала с носителями языка, стажировалась неоднократно в Германии, Италии.

Специализируюсь на переводах с английского, немецкого, итальянского на русский/украинский по художественной, юридической тематике.

Работу выполняю качественно. Отношусь к работе ответственно. Пунктуальна.