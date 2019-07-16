3oleg_krylov

В последние годы проходил обучение без возможности работать. Программирую на С/С++ 3 год , пол года параллельно учу scala, 1.5 года программирую на golang, ознакомлен с фреймворком martini. Знаком с SQL, WPA.

Призёр олимпиады ИТМО 2 уровня по математике

https://github.com/3olegKrylov тут есть мои работы по go, сервис - дневник c использованием фреймворк martini и поисковик свободных доминов для Российских реалий по названию.

НАВЫКИ

-Способен освоить любой язык программирования за корокий период

-Опыт работы в команде, умение направить работу команды

-Считаю, что не обделён дром убеждения

-Находчив и иногда изобретателен

-Внимание к нюансом проекта, мелким деталям

-Ответственный