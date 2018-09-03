4005071

Наталья 4005071

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Бухгалтерский учет, Кадровый учёт, Налогообложение Восстановление, ведение, сопровождение учета. 1С поддержка. Консультации как вести самост-но

Бухгалтерский учет, Налогообложение Кадровый учёт,:  помощь в заполнении  деклараций, консультации,

индивидуальные  занятия  по 

бухгалтерскому  учету,

налогообложению, кадровому  учету.

Обучение. Репетитор. Обучение1С ЗУП 8.3 (Зарплата  и управление  персоналом) удаленно.

Консультации,  заполнение,  обучение по 

заполнению  деклараций,  отчетов 

в  фонды  ФСС, ПФР, ИФНС. Восстановление  учета. Сопровождение.   Опыт 22года. Аттестат профессионального 

бухгалтера № 286471  