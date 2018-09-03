Бухгалтерский учет, Кадровый учёт, Налогообложение Восстановление, ведение, сопровождение учета. 1С поддержка. Консультации как вести самост-но
Бухгалтерский учет, Налогообложение Кадровый учёт,: помощь в заполнении деклараций, консультации,
индивидуальные занятия по
бухгалтерскому учету,
налогообложению, кадровому учету.
Обучение. Репетитор. Обучение1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) удаленно.
Консультации, заполнение, обучение по
заполнению деклараций, отчетов
в фонды ФСС, ПФР, ИФНС. Восстановление учета. Сопровождение. Опыт 22года. Аттестат профессионального
бухгалтера № 286471
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