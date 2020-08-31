Качественная верстка / Адаптив / Кроссбраузерность / HTML5 / CSS3 / JS / БЭМ
Опыт работы в WEB - 1 год
▷ С меня:
• Довожу дело до конечного результата
• Подхожу к работе ответственно
• Сроки выполнения на первом месте
• Не беру предоплату
▷ Знание/умение:
• HTML5
• CSS3
• SASS/LESS
• JS
• jQuery
• php
• Gulp
• Bootstrap 3
• Использование flexbox
• Адаптация
• Кроссбраузерность
• Копирование сайтов (Обход защиты)
• Подключение плагинов
▷ Что использую в работе:
• Ad Photoshop, Figma, Avocode.
• Sass/Less препроцессоры
• Flex
• Framework's
▷ Контактная информация:
• Email: [email protected]
• Telegram: @Stanislav_thz
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