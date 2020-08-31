40thz

Станислав 40thz

 
24 годаРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка / Адаптив / Кроссбраузерность / HTML5 / CSS3 / JS / БЭМ

Опыт работы в WEB - 1 год

▷ С меня:

     • Довожу дело до конечного результата

     • Подхожу к работе ответственно

     • Сроки выполнения на первом месте

     • Не беру предоплату

▷ Знание/умение:

     • HTML5

     • CSS3

     • SASS/LESS

     • JS

     • jQuery

     • php

     • Gulp

     • Bootstrap 3

     • Использование flexbox

     • Адаптация

     • Кроссбраузерность

     • Копирование сайтов (Обход защиты)

     • Подключение плагинов

▷ Что использую в работе:

     • Ad Photoshop, Figma, Avocode.

     • Sass/Less препроцессоры

     • Flex

     • Framework's

▷ Контактная информация:

     • Email: [email protected]

     • Telegram: @Stanislav_thz

     • Личные сообщение

PHPJavascriptHTMLBootstrapFigmajQuerySASSGulpPhotoshop
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