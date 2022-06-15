4144739012341447

Валерия 41447390123414474144739012341447
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Только качественно и в срок. UX-UI дизайнер(Figma),(проектирую пользовательские интерфейсы, в которых удобство использования также важно,как и внешний вид).
Что я делаю:
- веб дизайн: сайты, лендинги, главные экраны, вношу правки в другие сайты, визитки, проектирования интерфейсов в figma
Условия сотрудничества:
1) Если я оставила заявку к вашему проекту, значит он мне действительно интересен и я хочу вложиться в этот проект на максимум.
2) Веду проект до полного утверждения, сделаю любые правки лишь бы они обьективно улучшали дизайн.
3) Работаю по предоплате в 50% либо по безопасной сделке.
Связь со мной:
Viber/ Telegram/ WhatsApp +375255004057
Номер телефона- +375255004057
Skype-Valeria Vereshchagina(перед этим лучше напишите в какую нибудь соц.сеть)
Я против войны в Украине!