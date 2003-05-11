Работаю с текстами, аудио и видео файлами на английском языке (перевод, транскрипция и т.д.)

Меня зовут Вадим

Я закончил школу №22 города Николаев с углубленным изучением английского языка с первого класса. Сейчас обучаюсь в Киевском Национальном Университете имени Тараса Шевченка на специальность "Военный переводчик" на втором курсе.

работу ищу в большей степени для практики, то есть выполнять её качественно и своевременно в моих интересах. К труду людей всегда относился с уважением и все тяготы работы видел, знаю и понимаю.

Номер телефона: 0664566511, 0635164019