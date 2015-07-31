44tanya

Татьяна Колганова 44tanya

 
58 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Художник - график , дизайнер

Закончила МВХПу (б. Строгановское) , получив специальность – дизайнер .

Рисую больше рукой и в дальнейшем,

если того требует замысел , довожу до ума

в графических программах . Сделаю Хороший коллаж. Афишу, Постер и прочие графические произведения.

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