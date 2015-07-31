Татьяна Колганова 44tanya44tanya
58 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Художник - график , дизайнер
Закончила МВХПу (б. Строгановское) , получив специальность – дизайнер .
Рисую больше рукой и в дальнейшем,
если того требует замысел , довожу до ума
в графических программах . Сделаю Хороший коллаж. Афишу, Постер и прочие графические произведения.
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Портфолио
- "Эдинбург" - роспись на стене, графика на стене172 просмотра
- "Эдинбург", роспись на стене ( графика) - костел156 просмотров
- Роспись на стене (фрагмент)- Эдинбург149 просмотров
- Эдинбург. Роспись стен в технике акрилик131 просмотр
- Эдинбург (фрагмент) роспись на стене ( графика )144 просмотра
- Золото Калифорнии184 просмотра
- Осенний воздух186 просмотров
- Без названия167 просмотров
- Иллюстрация к стихам Хафиза195 просмотров
- Обложка для сборника стихов190 просмотров
- Этюд212 просмотров
- Этюд157 просмотров