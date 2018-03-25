Настройка Яндекс Директ
В настройку рекламной кампании на поиск входит:
+ Ручной сбор целевых ключевых запросов
+ Создание объявлений с продающим текстом
+ Вхождение ключевой фразы в заголовок объявления
+ Использование быстрых ссылок, уточнений, визитки, релевантной отображаемой ссылки, второго заголовка в объявлении
+ Сбор и добавление минус-фраз
+ Настройка кампании
Не берусь за тематики, запрещенные рекламной политикой Яндекса, а также биткоин, биржи, магия, гипноз и прочие сомнительные тематики.
Действие аккаунта приостановлено!