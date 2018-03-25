Настройка Яндекс Директ

В настройку рекламной кампании на поиск входит:

+ Ручной сбор целевых ключевых запросов

+ Создание объявлений с продающим текстом

+ Вхождение ключевой фразы в заголовок объявления

+ Использование быстрых ссылок, уточнений, визитки, релевантной отображаемой ссылки, второго заголовка в объявлении

+ Сбор и добавление минус-фраз

+ Настройка кампании

Не берусь за тематики, запрещенные рекламной политикой Яндекса, а также биткоин, биржи, магия, гипноз и прочие сомнительные тематики.