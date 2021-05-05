47v4a28j1s89

Сторисмейкер

Всем добрый день!♀ Меня зовут Анастасия. Я начинающий сторисмейкер и сейчас прохожу обучение у Алины Акиловой и Татьяны Максимовой.  Мне необходимо набраться опыта и поэтому я хочу предложить Вам, чтобы я поработала у Вас сторисмейкером, пока идёт курс. А взамен Вы оставите отзыв о моей работе и возможность добавить мои результаты себе в кейсы. 🤝Если Вам интересно поработать с начинающим сторисмейкером, то я буду рада помочь Вам! Жду обратной связи! 📞 Хорошего дня и прекрасного настроения! 