48Mik

Михаил Белов 48Mik

 
77 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач

Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач, что подтверждается

тридцатилетним опытом работы в различных организациях по данному профилю деятельности. Основным направлением разработок является комплексный анализ с целью определения оптимальных условий финансирования и прибыльности тех или иных инвестиционных проектов, оценки рыночной стоимости объектов различной природы, имущественных и не имущественных прав, бизнеса.  

Опыт работы

  • Экономическая оценка, внедрение в производство технологических инноваций, "ноу-хау". 
  • Организация финансирования инновационно-внедренческой деятельности. 
  • Инжиниринг.
  • Управление рисками («риск – менеджмент», «венчурное – проектирование»). 
  • Трансферт технологий. 
  • Работа с иностранными инвесторами.
  • Обоснование инвестиций в т. ч. портфельных. 
  • Применение методов экономико-математического моделирования.
  • Оценка объектов залогов. Недвижимости, в т.ч. жилой.
  • Оценка деятельности банка.
  • Создание ТЭО по профилю деятельности. 
  • Оценка бизнеса с целью его оптимизации. 
  • Разработка и внедрение систем управления объектами (в т.ч. в условиях рисков), кризис – менеджмент.
  • Анализ финансово-экономического состояния компании.
  • Экономика предприятий.
  • Экономика труда и заработной платы.
  • Калькулирование себестоимости продукции и услуг. 
  • Расчет и обоснование тарифов, в т.ч. на услуги ЖК (содержание зданий, территорий, тепловодоснабжение, отопление).
  • Планирование прибыли и себестоимости, обоснование P&L, Cash Flow, Balance Sheet… 
  • Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
  • Расчёт и обоснование эффективности капиталовложений.
  • Расчёт и обоснование страховых рисков различной природы.
  • Маркетинг. Анализ рынка. Выявление потребностей клиентов. Формирование, систематизация и ведение базы клиентов. 
  • Продажи. Оформление и заключение договоров поставки.
Образование
  • Киевский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко. Механико-математический фак.
  • Международный центр инвестиционного менеджмента (оценка имущества, имущественных и не имущественных прав, бизнеса).
Владение языками:
  • Украинский - на уровне носителя языка;
  • Русский  - на уровне носителя языка;
  • Английский - базовый.
Знание компьютера: Навыки квалифицированного пользователя