Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач

Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач, что подтверждается

тридцатилетним опытом работы в различных организациях по данному профилю деятельности. Основным направлением разработок является комплексный анализ с целью определения оптимальных условий финансирования и прибыльности тех или иных инвестиционных проектов, оценки рыночной стоимости объектов различной природы, имущественных и не имущественных прав, бизнеса.

Опыт работы

Экономическая оценка, внедрение в производство технологических инноваций, "ноу-хау".

Организация финансирования инновационно-внедренческой деятельности.

Инжиниринг.

Управление рисками («риск – менеджмент», «венчурное – проектирование»).

Трансферт технологий.

Работа с иностранными инвесторами.

Обоснование инвестиций в т. ч. портфельных.

Применение методов экономико-математического моделирования.

Оценка объектов залогов. Недвижимости, в т.ч. жилой.

Оценка деятельности банка.

Создание ТЭО по профилю деятельности.

Оценка бизнеса с целью его оптимизации.

Разработка и внедрение систем управления объектами (в т.ч. в условиях рисков), кризис – менеджмент.

Анализ финансово-экономического состояния компании.

Экономика предприятий.

Экономика труда и заработной платы.

Калькулирование себестоимости продукции и услуг.

Расчет и обоснование тарифов, в т.ч. на услуги ЖК (содержание зданий, территорий, тепловодоснабжение, отопление).

Планирование прибыли и себестоимости, обоснование P&L, Cash Flow, Balance Sheet…

Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Расчёт и обоснование эффективности капиталовложений.

Расчёт и обоснование страховых рисков различной природы.

Маркетинг. Анализ рынка. Выявление потребностей клиентов. Формирование, систематизация и ведение базы клиентов.

Продажи. Оформление и заключение договоров поставки.

Образование

Киевский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко. Механико-математический фак.

Международный центр инвестиционного менеджмента (оценка имущества, имущественных и не имущественных прав, бизнеса).

Владение языками:

Украинский - на уровне носителя языка;

- на уровне носителя языка; Русский - на уровне носителя языка;

- на уровне носителя языка; Английский - базовый.

Знание компьютера