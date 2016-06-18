Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач
Специалист в области экономико-математического моделирования, системного анализа при решении прикладных экономико-финансовых и организационных задач, что подтверждается
тридцатилетним опытом работы в различных организациях по данному профилю деятельности. Основным направлением разработок является комплексный анализ с целью определения оптимальных условий финансирования и прибыльности тех или иных инвестиционных проектов, оценки рыночной стоимости объектов различной природы, имущественных и не имущественных прав, бизнеса.
Опыт работы
- Экономическая оценка, внедрение в производство технологических инноваций, "ноу-хау".
- Организация финансирования инновационно-внедренческой деятельности.
- Инжиниринг.
- Управление рисками («риск – менеджмент», «венчурное – проектирование»).
- Трансферт технологий.
- Работа с иностранными инвесторами.
- Обоснование инвестиций в т. ч. портфельных.
- Применение методов экономико-математического моделирования.
- Оценка объектов залогов. Недвижимости, в т.ч. жилой.
- Оценка деятельности банка.
- Создание ТЭО по профилю деятельности.
- Оценка бизнеса с целью его оптимизации.
- Разработка и внедрение систем управления объектами (в т.ч. в условиях рисков), кризис – менеджмент.
- Анализ финансово-экономического состояния компании.
- Экономика предприятий.
- Экономика труда и заработной платы.
- Калькулирование себестоимости продукции и услуг.
- Расчет и обоснование тарифов, в т.ч. на услуги ЖК (содержание зданий, территорий, тепловодоснабжение, отопление).
- Планирование прибыли и себестоимости, обоснование P&L, Cash Flow, Balance Sheet…
- Оценка эффективности инвестиционных проектов.
- Расчёт и обоснование эффективности капиталовложений.
- Расчёт и обоснование страховых рисков различной природы.
- Маркетинг. Анализ рынка. Выявление потребностей клиентов. Формирование, систематизация и ведение базы клиентов.
- Продажи. Оформление и заключение договоров поставки.
- Киевский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко. Механико-математический фак.
- Международный центр инвестиционного менеджмента (оценка имущества, имущественных и не имущественных прав, бизнеса).
- Украинский - на уровне носителя языка;
- Русский - на уровне носителя языка;
- Английский - базовый.