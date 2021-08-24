Навыки:
- проведение аудита
-анализ ца, конкурентов
-написание постов на разные темы
- оформление сторис (коммерческие, развлекательные игры и тд)
- составление контент-плана для ленты, сторис
- презентации
- оформление аккаунта (ник, имя, аватарка, альбомы для сторис, уникальная и продающая шапка профиля + ссылка для связи)
- продвижение без вложений
- общение с людьми, поддержание диалога
- составление визуально эстетичной ленты
- обработка фотографий
- монтаж видео
- рерайт
- копирайт
Преимущества работы со мной:
- всегда на связи
- выполняю работу раньше дедлайна
- не стою на месте, всегда готова обучаться и узнавать новое
О себе:
Меня зовут Любовь, мне 20 лет, детей нет, есть кошка
Имеется среднее профессиональное образование. На данный момент заканчиваю обучение онлайн-школы Instatika
Моя посадочная страница в Инстаграм: shymilova_smm