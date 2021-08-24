Доброго времени суток. Я SMM-маркетолог. Сделаю ваш профиль уникальным)

Навыки:

- проведение аудита

-анализ ца, конкурентов

-написание постов на разные темы

- оформление сторис (коммерческие, развлекательные игры и тд)

- составление контент-плана для ленты, сторис

- презентации

- оформление аккаунта (ник, имя, аватарка, альбомы для сторис, уникальная и продающая шапка профиля + ссылка для связи)

- продвижение без вложений

- общение с людьми, поддержание диалога

- составление визуально эстетичной ленты

- обработка фотографий

- монтаж видео

- рерайт

- копирайт

Преимущества работы со мной:

- всегда на связи

- выполняю работу раньше дедлайна

- не стою на месте, всегда готова обучаться и узнавать новое

О себе:

Меня зовут Любовь, мне 20 лет, детей нет, есть кошка

Имеется среднее профессиональное образование. На данный момент заканчиваю обучение онлайн-школы Instatika

Моя посадочная страница в Инстаграм: shymilova_smm