4Nevsky

Алексей Федоров 4Nevsky

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать сайт

    Нужен сайт,  вот пример https://vipfreelance.ru Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Cоздать сайт

    Нужен сайт,  вот пример https://vipfreelance.ru Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен сайт,  вот пример http://vipfreelance.ru Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Cоздать сайт

    $750

    Нужен сайт,  вот пример http://nevsky.design Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта

    Нужен сайт,  вот пример http://nevsky.design Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    $1200

    Нужен сайт,  вот пример http://nevsky.design Должны быть рейтинги, звезды, отзывы, безопасная сделка, платные услуги и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием оплаты.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад