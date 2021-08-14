Бухгалтеские услуги, приходящий бухгалтер, бухгалтер удаленно

Меня зовут Виктория, занимаюсь бухгалтерией более 13 лет.

Хочу предложить Вам свои услуги

в ведении бухгалтерского учета,

оптимизации налогообложения,

кадрового учета.

консультации,

регистрация ИП, ООО.

Использую в своей работе справочно-правовую систему Консультантплюс, лицензионную 1С. Базы 1С клиентов хранятся в облачном сервере, поэтому вход

возможен с любой точки, где есть интернет, в том числе и для руководителей

предприятия и их сотрудников.

В работе со мной вы получаете:

- качественное ведение бухгалтерского и налогового учета,

- оптимизацию налогов,

- решение вопросов бухгалтерского учета и налогообложения,

- отсутствие штрафов, приостановки расчетных счетов из-за несвоевременной сдачи отчетов и ответов на

требования контролирующих органов.

- рекомендации по поводу рисков налоговой проверки,

- сверки с ИФНС по налогам и взносам,

- возврат налогов,

- мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности,

- управленческий учет (по согласованию с клиентом).

Всё вышеперечисленное даст возможность руководителю развивать свой бизнес и не отвлекаться на бухгалтерию.

Надеюсь мое предложение Вам будет интересно.

Связаться можно по телефону (WhatsApp)

Мой инстаграмм с полезным контентом viktoria_kochetova_buch

сайт http://бухуслуги-кочетова.рф

Контактный телефон, вотсап: 8-923-446-13-97.