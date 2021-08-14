Меня зовут Виктория, занимаюсь бухгалтерией более 13 лет.
Хочу предложить Вам свои услуги
в ведении бухгалтерского учета,
оптимизации налогообложения,
кадрового учета.
консультации,
регистрация ИП, ООО.
Использую в своей работе справочно-правовую систему Консультантплюс, лицензионную 1С. Базы 1С клиентов хранятся в облачном сервере, поэтому вход
возможен с любой точки, где есть интернет, в том числе и для руководителей
предприятия и их сотрудников.
В работе со мной вы получаете:
- качественное ведение бухгалтерского и налогового учета,
- оптимизацию налогов,
- решение вопросов бухгалтерского учета и налогообложения,
- отсутствие штрафов, приостановки расчетных счетов из-за несвоевременной сдачи отчетов и ответов на
требования контролирующих органов.
- рекомендации по поводу рисков налоговой проверки,
- сверки с ИФНС по налогам и взносам,
- возврат налогов,
- мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности,
- управленческий учет (по согласованию с клиентом).
Всё вышеперечисленное даст возможность руководителю развивать свой бизнес и не отвлекаться на бухгалтерию.
Надеюсь мое предложение Вам будет интересно.
Связаться можно по телефону (WhatsApp)
Мой инстаграмм с полезным контентом viktoria_kochetova_buch
сайт http://бухуслуги-кочетова.рф
Контактный телефон, вотсап: 8-923-446-13-97.