4StrikeWin

Анастасия Полканова 4StrikeWin4StrikeWin
Причины выбрать меня исполнителем!
Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
Мои гарантии:
Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Анастасия Полканова.