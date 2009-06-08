Специализация: дизайн сайтов и сайт под ключ. Делаю их уже 3 года, поэтому знаю как лучше понять заказчика и сделать все максимально качественно.

Опыт 3 года.

Цена каждого проекта зависит от поставленной задачи. Простые проекты от 6 000р. до 18 000р. Хорошие весомые дизайны не менее чем за 20 000р. Сайты под ключ от 35 000р.

Работаю после предоплаты 50% от конечной суммы. До предоплаты эскизы не предоставляю, как ни просите.

На проекты с бюджетом менее 6000р. предоплата 100%.

Дальнейшие условия обсуждаются следующими способами:

Телефон: 8-903-252-35-82 (предварительное обсуждение)

Icq: 342-959-724 (последующее обсуждение)

Электропочта: [email protected] или личка на фрилансе.

(Важные поправки и решения. Все, что не попало в переписку по почте не считается аргументом в спорных ситуациях)

Яндекс-Деньги:

4100186578302