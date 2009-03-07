Лучший в мире фотограф! :)

Оснач Ольга Валеріївна

Адреса: м. Київ, Виборзька 2/24

Телефон: моб. 8 095 681 45 13

Адреса електронної пошти: [email protected]

icq: 205 216

Освіта:

ВО, спеціаліст, закінчила Видавничо-поліграфічний інститут при НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Декоративно – прикладне мистецтво" (книжкова графіка, поліграфічний дизайн, додрукарська підготовка).

Досвід роботи:

1.09.07 – 30.07.08 робота на передачі "Свобода Савіка Шустера", телеканал Інтер. На посаді модератора та гримера.

1.09.05 – 30.07.07 робота на передачі "Свобода слова", телеканал ICTV. На посаді модератора та гримера.

06.06 – 07.06 робота на передачі "3й тайм", телеканал ICTV. На посаді гримера та модератора.

Оформлення обкладинки до книги "Спас - таємне мистецтво українського козацтва".

Пів року роботи у ТОВ "Грані-Т". На посаді художника-ілюстратора.

Рік роботи на поліграфічній фірмі "Аверс". На посаді художника-дизайнера.

Професійні навики:

Вміння малювати руками, професійно займаюся цим вже впродовж 10 років.

ПК: MS Office, Adobe Photoshop, Corel Painter, CorelDRAW.

Фотографую. Маю великий досвід, мої фотороботи можно переглянути тут:

http://www.lifeisphoto.ru/4anso

Англійська мова - середній рівень.

Про себе:

Я хочу працювати неперевершенним дизайнером або самим найкращим художником-графіком.

По-перше, я різносторонньо розвинута людина.

По-друге, я відкрита для навчання, цілеспрямована й готова почати працювати з різними цікавими людьми, вирішуючи різноманітні складні завдання.

І по-третє, я дуже хочу почати свій кар’єрний зріст в компанії котра дасть мені таку можливість.