Оснач Ольга Валеріївна
Адреса: м. Київ, Виборзька 2/24
Телефон: моб. 8 095 681 45 13
Адреса електронної пошти: [email protected]
icq: 205 216
Освіта:
ВО, спеціаліст, закінчила Видавничо-поліграфічний інститут при НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Декоративно – прикладне мистецтво" (книжкова графіка, поліграфічний дизайн, додрукарська підготовка).
Досвід роботи:
1.09.07 – 30.07.08 робота на передачі "Свобода Савіка Шустера", телеканал Інтер. На посаді модератора та гримера.
1.09.05 – 30.07.07 робота на передачі "Свобода слова", телеканал ICTV. На посаді модератора та гримера.
06.06 – 07.06 робота на передачі "3й тайм", телеканал ICTV. На посаді гримера та модератора.
Оформлення обкладинки до книги "Спас - таємне мистецтво українського козацтва".
Пів року роботи у ТОВ "Грані-Т". На посаді художника-ілюстратора.
Рік роботи на поліграфічній фірмі "Аверс". На посаді художника-дизайнера.
Професійні навики:
Вміння малювати руками, професійно займаюся цим вже впродовж 10 років.
ПК: MS Office, Adobe Photoshop, Corel Painter, CorelDRAW.
Фотографую. Маю великий досвід, мої фотороботи можно переглянути тут:
http://www.lifeisphoto.ru/4anso
Англійська мова - середній рівень.
Про себе:
Я хочу працювати неперевершенним дизайнером або самим найкращим художником-графіком.
По-перше, я різносторонньо розвинута людина.
По-друге, я відкрита для навчання, цілеспрямована й готова почати працювати з різними цікавими людьми, вирішуючи різноманітні складні завдання.
І по-третє, я дуже хочу почати свій кар’єрний зріст в компанії котра дасть мені таку можливість.