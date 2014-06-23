4dantonov

Дмитрий 4dantonov

 
37 летРоссия/Чебоксары
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

почта [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильная версия лендинга. Супер простая страничка. Очень простая

    Требуется разработать мобильную версию лендинга, по приложенному документу. Элементарная страница с текстом, без каких либо эффектов и структур. Есть огромный ресурс https://brokers.ru/foreks-brokery-s-licenziej-cb требуется только одна страничка в нормальном отображении на мобильном телефоне. вроде того что на ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Элементарная страница с 2 кнопками

    $50

    Требуется 1 страница с 2 кнопками и анимацией. Похоже на страницу из прикрепленной 1.  Быка и медведя (такая или лучше ) 2. Задний фон с картинки 2, темно-серый с перфорацией При наведении на половину быка или медведя, эта ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать элементарный одностраничник

    Требуется страница как в примере.  Шестеренки красного цвета с текстом внутри.   Главное требование, чтобы каждая шестеренка выполняла роль кнопки и выделялась (подсвечивалась,) по контуру при наведении курсора при нажатии на кнопку переход на другой сайт.   Второе. редактируемый текст. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Аналог сайта https://brokers.ru/ естественно с изменениями

    $300

    Аналог сайта https://brokers.ru/ естественно с изменениями цвета и фона Требуется подобный сайт https://brokers.ru/   , с точно таким же функционалом. Дизайн главной страницы немного переработать (цвет, фон). Внутренние страницы "Брокеров Форекс" по функционалу точно такие же, ...

    Дизайн главной страницы
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать и запустить сайт, примеры в описании

    Требуется разработать подобный сайт. Посмотрите пожалуйста сайты и напишите срок и цену создания.  Именно разработать свой, а не скопировать, хотя очень похож https://fx-rating.com/ https://wffw.info/ http://ratingforex.ru/ https://brokers.ru

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется сделать лендинг под ключ.

    Требуется сделать лендинг под ключ. Есть большой сайт https://alfaforex.com Нужно сделать похожий сайт, но более "легкий". Лендинг, примерно как в приложенном файле. Максимум 5 экранов. Никаких живых чатов, всплывающих меню и прочего. Максимум видео ряд на главном экране ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать элементарный лендинг

    $50

    Нужно сверстать одностраничник, макет в psd имеется. Чтобы корректно открывался во всех браузерах и системах. На любых разрешениях работало. Одна единственная цель чтобы работала. От Вас срок/стоимость/скайп. В приложении jpeg, посмотрите оцените и ответьте. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен дизайн лендинга. Светопрозрачные конструкции

    $100

    Нужен дизайн лендинга. Тема "Алюминиевые светопрозрачные конструкции". Никаких флеш анимаций, музыки, крутых и сложных штук. Элементарно картинка, форма заявки, никаких дополнительных фич. нужно сделать лучше чем это http://alumix21.ru/. Примерное ТЗ в файле.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать элементарный одностраничник
Заказчик объяснял все свои требования понятно. Было приятно с ним работать.
Рекомендую исполнителя. Ответил быстрее всех. На связь вышел через 1 час. Работу начал сразу же, мгновенно практически. Правки вносил быстро. Что чуть чуть поменять и изменить сделал тоже. Установил и загрузил тоже без проблем особых проблем.
Ответный отзыв
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$280
10 баллов
6 лет назад
Аналог сайта https://brokers.ru/ естественно с изменениями
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
заказ не выполнил, месяц проморозил, НО деньги вернул!
Ответный отзыв
serhiybilous
Сергей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Сверстать элементарный лендинг
Все прошло успешно с моей стороны работа со стороны заказчика оплата четкое Тз и понмиание. Рекомендую.
все сделал быстро, качественно, оперативно, не дорого
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