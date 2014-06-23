Требуется разработать мобильную версию лендинга, по приложенному документу. Элементарная страница с текстом, без каких либо эффектов и структур. Есть огромный ресурс https://brokers.ru/foreks-brokery-s-licenziej-cb требуется только одна страничка в нормальном отображении на мобильном телефоне. вроде того что на ...
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- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется 1 страница с 2 кнопками и анимацией. Похоже на страницу из прикрепленной 1. Быка и медведя (такая или лучше ) 2. Задний фон с картинки 2, темно-серый с перфорацией При наведении на половину быка или медведя, эта ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется страница как в примере. Шестеренки красного цвета с текстом внутри. Главное требование, чтобы каждая шестеренка выполняла роль кнопки и выделялась (подсвечивалась,) по контуру при наведении курсора при нажатии на кнопку переход на другой сайт. Второе. редактируемый текст. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Аналог сайта https://brokers.ru/ естественно с изменениями цвета и фона Требуется подобный сайт https://brokers.ru/ , с точно таким же функционалом. Дизайн главной страницы немного переработать (цвет, фон). Внутренние страницы "Брокеров Форекс" по функционалу точно такие же, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать подобный сайт. Посмотрите пожалуйста сайты и напишите срок и цену создания. Именно разработать свой, а не скопировать, хотя очень похож https://fx-rating.com/ https://wffw.info/ http://ratingforex.ru/ https://brokers.ruСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать лендинг под ключ. Есть большой сайт https://alfaforex.com Нужно сделать похожий сайт, но более "легкий". Лендинг, примерно как в приложенном файле. Максимум 5 экранов. Никаких живых чатов, всплывающих меню и прочего. Максимум видео ряд на главном экране ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Сделать копию сайта с небольшими изменениями http://sport-bet24.ru/ . Сайт должен выглядеть примерно так же, но сооветственно меняется название, карзина, имена и реквизиты.Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сверстать одностраничник, макет в psd имеется. Чтобы корректно открывался во всех браузерах и системах. На любых разрешениях работало. Одна единственная цель чтобы работала. От Вас срок/стоимость/скайп. В приложении jpeg, посмотрите оцените и ответьте. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужен дизайн лендинга. Тема "Алюминиевые светопрозрачные конструкции". Никаких флеш анимаций, музыки, крутых и сложных штук. Элементарно картинка, форма заявки, никаких дополнительных фич. нужно сделать лучше чем это http://alumix21.ru/. Примерное ТЗ в файле.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется простой лендинг по теме Литые Диски и Шины с формой отправки заявки и все. Информация стандартная: логотип, чем занимается фирма, контакты, картинка, таймер и форма заявки.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад