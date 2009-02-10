Переводы En-Ru, мануалы с версткой, копирайт, коррекция

В области переводов работаю с 2002 года (на постоянной основе).

Профиль: профессиональное звуковое, световое, конференционное, видеопроекционное оборудование, музыкальные инструменты. Дополнительно: общая тематика, силовое электрооборудование, компьютерные и мобильные игры (статьи).

С января 2008 г. занимаюсь подготовкой текстов статей для периодических изданий ("Звукорежиссер", "МО", "Шоу-мастер" и некоторых чебоксарских), а также написанием и переводом новостей для сайтов.

Есть опыт в корректировке текстов для прайс-листов, каталогов, статей, мануалов по различным тематикам.

За время работы со всероссийскими изданиями выработал предельную внимательность и исполнительность.