Провинциальная журналистка, опыт работы в СМИ более 10 лет, без в/п и с ч/ю

Получила высшее образование в Костромском сельскохозяйственном институте, закончила его в 1986 году с красным дипломом и присвоением квалификации зооинженера. Одновременно обучалась на факультете общественных профессий при этом вузе по специальности «журналистика».

Имею опыт руководящей работы в должности бригадира животноводства и главного зоотехника совхоза. Умею работать с документами, собирать, обобщать и анализировать информацию, готовить доклады и сообщения.

С 1995 года работаю в средствах массовой информации Шатурского района: корреспондентом и завотделом в редакции газеты «Ленинская Шатура», журналистом телевидения фирмы «Интеграл», выпускающим редактором еженедельника «Шатурский Вестник», редактором Шатурской редакции радиовещания-филиала РТВ «Подмосковье», завотделом экономики и сельского хозяйства Информационного агентства Шатурского района, в настоящее время - внештатный корреспондент газеты «Шатура Плюс. Город».

Способна к быстрому обучению в разных направлениях деятельности. Уверенный пользователь ПК. Увлекаюсь историей родного края, издала книги «История и тайны земли шатурской», "Шатурское утро", "Шатура в именах и названиях". Член Союза краеведов России. С 2006 года – член Союза журналистов России.

Разведена, мать троих дочерей.