Образование
Годы Название учебного заведения Специализация
2008 - 2012 Донецкий Национальны Университет, (факультет Иностранных языков) переводчик (Немецкий, Английский языки)
1996-2005 Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 115 ,г. Донецк
Дополнительное образование
Годы Название учебного заведения Специализация
2006-2008 Донбасская Академия Строительства и Архитектуры (факультет архитектуры и дизайна) архитектор
2000 -2004 Донецкая художественная школа № 1
ОПЫТ РАБОТЫ
Декабрь 2012 - настоящее время ----- Фриланс Копирайтер
Ноябрь 2012 – настоящее время ----- Бюро переводов «Бонус» Удаленный перевод
Бюро переводов « Транслинк» Удаленный перевод
2012 июнь-июль ----- Ресторан «Челентано» Устный переводчик
2011 декабрь- февраль ----- Бюро переводов ДонНУ Письменный переводчик