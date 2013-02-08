4es4ernikokov

Эдуард Черников 4es4ernikokov

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Образование

Годы Название учебного заведения Специализация

2008 - 2012 Донецкий Национальны Университет, (факультет Иностранных языков) переводчик (Немецкий, Английский языки)

1996-2005 Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 115 ,г. Донецк

Дополнительное образование

Годы Название учебного заведения Специализация

2006-2008 Донбасская Академия Строительства и Архитектуры (факультет архитектуры и дизайна) архитектор

2000 -2004 Донецкая художественная школа № 1

ОПЫТ РАБОТЫ

Декабрь 2012 - настоящее время ----- Фриланс Копирайтер

Ноябрь 2012 – настоящее время ----- Бюро переводов «Бонус» Удаленный перевод

Бюро переводов « Транслинк» Удаленный перевод

2012 июнь-июль ----- Ресторан «Челентано» Устный переводчик

2011 декабрь- февраль ----- Бюро переводов ДонНУ Письменный переводчик

Копирайтинг
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Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#7865