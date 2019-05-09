4measurement

DEUS CONSERVAT OMNIA

Дайте мне любую религию, и я превращу ее в пыль вместе с теми плохими людьми, что будут стоять за ней. Дайте мне любую религию, и я возвышу ее вместе с теми хорошими людьми, что будут стоять за ней. Дайте мне сообщество атеистов, и я уничтожу его вместе с теми, кто решил, что атеизм есть повод для унижения и самоутверждения. Дайте мне сообщество атеистов, и я восхвалю его вместе с теми, кто решил, что атеизм есть возможность доказать людям, как важно полагаться на добрых людей, а не на далеких богов.

Добрые дела, жизнь в гармонии с природой и взаимопомощь лучше любой молитвы и лучше любых споров.

Пока один будет доказывать, что бога нет, я буду делать добро.

Пока другой будет доказывать, что бог есть, я буду делать добро.

А там уже сама природа решит, кто из нас человек... ▲