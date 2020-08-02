Меня зовут Ангелина. Я занимаюсь оформление,дизайном и ретушью.

Я студент факультета информационных технологий, а так же за плечами у меня художественное образование. Я могу выполнить ряд творческих работ, связанных с оформлением,дизайном , в программе Adobe Photoshop CS6, в которой я имею большой опыт использования. Так же я могу сделаю определённую несложную работу на таких компьютерных языках разметки,как HTML, JAVASCRIPT,CSS, XML. Так же я с радостью попробую взяться за оформление музыкальной обложки, визитки,прототипа сайта, логотипа и т.п. Работаю с ретушью фотографий в том же Adobe Photoshop , используя метод частотного разложения и dodge burn.