4nk1r
О себе:
Около 3х лет занимаюсь разработкой Android-приложений как хобби, за это время успел набраться опыта работы с различными технологиями (предпочтительно новыми), а также выполнил несколько заказов на фрилансе.
Стек:
- Kotlin
- Android SDK
- Coroutines
- Retrofit
- Room
- Koin/Hilt
- MVVM/Clean Architecture
- XML/Jetpack Compose
- Navigation Component
- Git
Дополнительная информация:
Могу выполнить несложные тестовые задания, либо оплачиваемые сложные (занимающие больше дня на реализацию)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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