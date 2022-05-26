4nk1r

О себе:

Около 3х лет занимаюсь разработкой Android-приложений как хобби, за это время успел набраться опыта работы с различными технологиями (предпочтительно новыми), а также выполнил несколько заказов на фрилансе.

Стек:

- Kotlin

- Android SDK

- Coroutines

- Retrofit

- Room

- Koin/Hilt

- MVVM/Clean Architecture

- XML/Jetpack Compose

- Navigation Component

- Git

Дополнительная информация:

Могу выполнить несложные тестовые задания, либо оплачиваемые сложные (занимающие больше дня на реализацию)