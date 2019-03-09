Любой бизнес в интернете надо продвигать!

SEO специалист

Комплексное продвижение сайтов в поисковых системах Гугл и Яндекс

или продолжение существующей стратегии развития сайта.

ОПЫТ РАБОТЫ

2019/03 - SEOспециалист

наст. время

· Начальный аудит сайта для формирования глубокой внутренней и внешней оптимизации:

o анализ ниши рынка, конкурентов и существующей стратегии продвижения

o разработка/обновление стратегии оптимизации проекта, структуры каталога сайта

· Руководство оптимизацией

o Поиск подрядчиков (разработчики, копирайтеры, дизайнеры)

o Управление подрядчиками, создание ТЗ и контроль качества работы внештатных сотрудников

· Внутренняя оптимизация сайта:

o Анализ структуры и контента сайта для выявления ошибок (анализ title, description, meta тегов,

o Сбор семантического ядра и прогноз бюджета на основании максимального охвата целевой

аудитории, стоимости кликов и лидов, и т.д.

o Настройка перелинковки

o Наполнение сайта контентом

o Поведенческий анализ и увеличение конверсий посадочных страниц

· Внешняя оптимизация:

o Наращивание ссылочной массы (покупка и мониторинг размещения ссылок)

o Поисковое продвижение конкурентных запросов в Топ 10

o Разработка стратегии продвижения компании в СМИ, через контекстную и баннерную рекламу

o Создание страницы компании в Google Business ведение профиля

o Создание и настройка учётной записи Instagram, стратегия размещения и создание контента

· Goolge Shopping: настройка GS c нуля. Настройка и ведение торговых кампаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Компания Arti – arti.com.ua(B2B), на старте, 23 место в выдаче по ключевым запросам, через 2 месяца 3 место в выдаче.

Компания ТСО - Запрос «меловые доски»

09.03.21г. место 26.

15.11.20г. место 325

Комппания Hermes Tools – hermes-tools.com.ua

на 03.06.21 543 место в органике,

на 25.08.21 – 22 место.

ИНСТРУМЕНТЫ/ПЛАТФОРМЫ

· Google Analytics

· Search Console

· Serpstat

· Ahrefs

· Яндекс.Вебмастер

· SEOlib

· SEMrush

PR-CY

PROM

· Tilda

· Wordpress

· Open Cart

· Magento

· ModX

· Pixel Tools

· Advego

· GoGetLinks

· Miralinks

· TEXT.RU

и др.

ОБРАЗОВАНИЕ

1985 - 1992 Инженер-элетронщик

ХИРЭ-Харьковский институт Радиоэлектроники

Пройденные курсы:

· Академия SEO: «Поисковик 1.0», 01-03.2019

· Академия SEO: «SEO за 30 дней», 07.2019

· Академия SEO: «YouTube для бизнеса», 09.2020

· The Best Marketing: «Автоворонки для бизнеса», 09-10.2020

· University!: «Продвигатор 3.0», Инстаграм-маркетолог 09-11.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Corel, Canva, Trello, и т.п. Интересуюсь и разбираюсь в современной технике, компьютерах и гаджетах, слежу за обновлениями поисковых

систем.

Люблю активный отдых и активную работу, ответственный и коммуникабельный. Мне нравятся новые и интересные проекты, всегда дохожу до сути рынка и ниши, проявляю

инициативу по улучшению работы и сотрудничества. Я честен в своей работе и целеустремлен

в достижении поставленных целей.