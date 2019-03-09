SEO специалист
Комплексное продвижение сайтов в поисковых системах Гугл и Яндекс
или продолжение существующей стратегии развития сайта.
ОПЫТ РАБОТЫ
2019/03 - SEOспециалист
наст. время
· Начальный аудит сайта для формирования глубокой внутренней и внешней оптимизации:
o анализ ниши рынка, конкурентов и существующей стратегии продвижения
o разработка/обновление стратегии оптимизации проекта, структуры каталога сайта
· Руководство оптимизацией
o Поиск подрядчиков (разработчики, копирайтеры, дизайнеры)
o Управление подрядчиками, создание ТЗ и контроль качества работы внештатных сотрудников
· Внутренняя оптимизация сайта:
o Анализ структуры и контента сайта для выявления ошибок (анализ title, description, meta тегов,
o Сбор семантического ядра и прогноз бюджета на основании максимального охвата целевой
аудитории, стоимости кликов и лидов, и т.д.
o Настройка перелинковки
o Наполнение сайта контентом
o Поведенческий анализ и увеличение конверсий посадочных страниц
· Внешняя оптимизация:
o Наращивание ссылочной массы (покупка и мониторинг размещения ссылок)
o Поисковое продвижение конкурентных запросов в Топ 10
o Разработка стратегии продвижения компании в СМИ, через контекстную и баннерную рекламу
o Создание страницы компании в Google Business ведение профиля
o Создание и настройка учётной записи Instagram, стратегия размещения и создание контента
· Goolge Shopping: настройка GS c нуля. Настройка и ведение торговых кампаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Компания Arti – arti.com.ua(B2B), на старте, 23 место в выдаче по ключевым запросам, через 2 месяца 3 место в выдаче.
Компания ТСО - Запрос «меловые доски»
09.03.21г. место 26.
15.11.20г. место 325
Комппания Hermes Tools – hermes-tools.com.ua
на 03.06.21 543 место в органике,
на 25.08.21 – 22 место.
ИНСТРУМЕНТЫ/ПЛАТФОРМЫ
· Google Analytics
· Search Console
· Serpstat
· Ahrefs
· Яндекс.Вебмастер
· SEOlib
· SEMrush
PR-CY
PROM
· Tilda
· Wordpress
· Open Cart
· Magento
· ModX
· Pixel Tools
· Advego
· GoGetLinks
· Miralinks
· TEXT.RU
и др.
ОБРАЗОВАНИЕ
1985 - 1992 Инженер-элетронщик
ХИРЭ-Харьковский институт Радиоэлектроники
Пройденные курсы:
· Академия SEO: «Поисковик 1.0», 01-03.2019
· Академия SEO: «SEO за 30 дней», 07.2019
· Академия SEO: «YouTube для бизнеса», 09.2020
· The Best Marketing: «Автоворонки для бизнеса», 09-10.2020
· University!: «Продвигатор 3.0», Инстаграм-маркетолог 09-11.2021
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Corel, Canva, Trello, и т.п. Интересуюсь и разбираюсь в современной технике, компьютерах и гаджетах, слежу за обновлениями поисковых
систем.
Люблю активный отдых и активную работу, ответственный и коммуникабельный. Мне нравятся новые и интересные проекты, всегда дохожу до сути рынка и ниши, проявляю
инициативу по улучшению работы и сотрудничества. Я честен в своей работе и целеустремлен
в достижении поставленных целей.
Портфолио
- Любой бизнес в интернете надо продвигать27 просмотров
- Любой бизнес в интернете надо продвигать!24 просмотра