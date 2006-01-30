4tm

Гость 4tm

 
38 летРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Доработать сайт

    цель: разобраться с движком (криво написаным наполовину). далее надо будет писать модули всякие, усовершенствовать и тп сайт yardom.info

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Вывести сайт на 1-е место в яндексе, рамблере, гугле

    $100

    Вывести сайт yardom.info на 1-е место в яндексе, рамблере, гугле Ключевые слова: 1. недвижимость в ярославле, недвижимость ярославля, ярославль недвижимость 2. строительство в ярославле, строительство ярославля, ярославль строительство 3. стройматериалы в ярославле, стройматериалы ярославль, ярославль стройматериалы 4. ремонт в ярославле,ремонт ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайты торгового центра и спортивного комплекса (php+mysql)

    1. Требуется разработать сайт торгового центра. Мне, например, понравилось, как сделали сайт ТЦ "Универбыт" (http://www.univerbyt.ru). Не то чтобы очень он мне понравился, просто лучше не нашел ничего. 2. Требуется разработать сайт спортивного комплекса. Пока точно не ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад