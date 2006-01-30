1. Требуется разработать сайт торгового центра. Мне, например, понравилось, как сделали сайт ТЦ "Универбыт" (http://www.univerbyt.ru). Не то чтобы очень он мне понравился, просто лучше не нашел ничего. 2. Требуется разработать сайт спортивного комплекса. Пока точно не ...