Редактура, корректура

ЗОБОВА КСЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Работа с разными видами текстов - корректура, редактура.

ОПЫТ РАБОТЫ

Январь 2004 г. – настоящее время: Корректор в издательстве «Азбука». Вычитка 1-й и 2-й корректур, сверка, подготовка оригинал-макета. Работа с детской, художественной и справочной литературой.

2007 г. – настоящее время: Корректор в журнале «FANтастика». Вычитка журнала на всех этапах, редактирование статей.

1992 – 2000 гг. Экскурсионное бюро «Курс». Методист-организатор экскурсий, экскурсовод, исполнительный директор.

Составление и проведение тематических экскурсий по Санкт-Петербургу, организация программ по приему иногородних туристов (план экскурсий, проживание, питание).

2000 – 2001 гг. Газета ЛВО «На страже Родины», корректор.

2001 - 2002 гг. ООО «Кадис», литературный редактор-корректор.

ОБРАЗОВАНИЕ

1992 – 1998 гг. СПбГУ, филологический факультет, отделение русского языка и литературы.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

Испанский Устный – продвинутый уровень, письменный - средний уровень

Английский Устный, письменный - средний уровень

Французский Устный, письменный - продвинутый уровень

ИНТЕРЕСЫ

Путешествия, рукоделие, иностранные языки