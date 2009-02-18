ЗОБОВА КСЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Работа с разными видами текстов - корректура, редактура.
ОПЫТ РАБОТЫ
Январь 2004 г. – настоящее время: Корректор в издательстве «Азбука». Вычитка 1-й и 2-й корректур, сверка, подготовка оригинал-макета. Работа с детской, художественной и справочной литературой.
2007 г. – настоящее время: Корректор в журнале «FANтастика». Вычитка журнала на всех этапах, редактирование статей.
1992 – 2000 гг. Экскурсионное бюро «Курс». Методист-организатор экскурсий, экскурсовод, исполнительный директор.
Составление и проведение тематических экскурсий по Санкт-Петербургу, организация программ по приему иногородних туристов (план экскурсий, проживание, питание).
2000 – 2001 гг. Газета ЛВО «На страже Родины», корректор.
2001 - 2002 гг. ООО «Кадис», литературный редактор-корректор.
ОБРАЗОВАНИЕ
1992 – 1998 гг. СПбГУ, филологический факультет, отделение русского языка и литературы.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Испанский Устный – продвинутый уровень, письменный - средний уровень
Английский Устный, письменный - средний уровень
Французский Устный, письменный - продвинутый уровень
ИНТЕРЕСЫ
Путешествия, рукоделие, иностранные языки