Профессиональные навыки: Являюсь профессиональным и грамотным специалистом в графике. Есть опыт работы в различных техниках. Отлично владею масленной и акварельной живописью. Имею хорошее пространственное и композиционное мышление. Коммуникабелен, исполнителен, быстро обучаем. Стремлюсь к творческому подходу в работе. Работаю на MAC/PC Photoshop , Ilustrator, Corel Draw , PageMaker, Adobe Acrobat и др.

Образование: 1999-2004/ Вятский Государственный Университет ,Художественно Графический Факультет. форма обучения: дневная, квалификация: художник-график, художник-оформитель, художник-иллюстратор, преподаватель- живописи, рисунка, компмозиции. 1998-1999/ Обучение конструктивному и академическому рисунку, медитативной и академической живописи, монокомпозиции у Заслуженного художника РФ., знаменитого в Европе и Северной Америке, Дудин С.К 1991-1997 Пермская художественная школа 5.

Трудовая биография: 2001-2003 ФГУИПП Вятка (Дом печати) ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР

Обязанности: дизайн обложек канцелярских изделий: тетрадей, блокнотов, ежедневников, альбомов, записных книжек, а также дизайн календарей (разных видов) , создание логотипов, верстка дизайнов на различные форматы, ретушь, монтаж, цветокоррекция, сканирование, фотографирование.

2003-2004 Вятская Торгово- Промышленная палата (редакция журнала " Меркурий")

Обязанности: Разработка дизайна и верстка полноцветных глянцевых изданий , сетка. Работа с рекламодателями, изготовление, контроль и проверка оригинал-макетов. - Дизайн и пре-пресс, изготовление и подготовка продукции рекламного характера: буклетов, визиток, фирменных бланков, рекламных брошюр, баннеров наружной рекламы, рекламных растяжек, сувенирной продукции.

2004- г Virson groop ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР

Обязанности: Креатив, макеты рекламных модулей в СМИ. Дизайн интерьера, наружная реклама.