555-Maxim-5556

Видео монтаж и фотошоп

Цена может быть разная в зависимости от множества факторов! Поэтому обязательно пишите в чат, цена чаще

всего составляется индивидуально и бывает намного дешевле.

Монтаж Вашего видеоматериала, быстро, качественно и профессионально! Любой сложности, будь это видео на YouTube или рекламный ролик вашего товара/услуги.

Меня зовут Максим. Монтажом видеороликов занимаюсь более 3 лет. На Freelance работаю не так давно, поэтому каждый клиент для меня очень важен, а работу я выполняю максимально качественно.

В стоимость услуги входит:

Нарезка видеофрагментов

Цветокоррекция

Качественные переходы

Все остальные функции в доп. услугах (стабилизация, эффекты любой сложности, 4к видео и т. д. )

Незначительные правки вношу бесплатно, но не больше двух :)

Озвучка голосом, поиск дополнительных материалов, работа со звуком, подбор музыки и прочее оплачивается отдельными опциями.

Вы получаете готовый .mp4, .avi, .mov файл FullHD (1920х1080).

С другими услугами по SMM, видеомонтажу и дизайну вы можете ознакомиться в моём кворке:

Нужно для заказа:

Четкое описание того, что вы хотите видеть.

Далее идут необязательные, но желательные пункты. В случае чего, могу полностью с нуля составить все нижеприведенные пункты для вас.

Длительность видео

Качество(4k, 2k, fullhd, HD)

Все исходные видео, фото и аудио материалы

Техническое задание или же сценарий

Пожелания и похожие примеры

Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.

Вид: Монтаж