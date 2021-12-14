555-Maxim-5556

Цена может быть разная в зависимости от множества факторов! Поэтому обязательно пишите в чат, цена чаще
всего составляется индивидуально и бывает намного дешевле.
Монтаж Вашего видеоматериала, быстро, качественно и профессионально! Любой сложности, будь это видео на YouTube или рекламный ролик вашего товара/услуги.
Меня зовут Максим. Монтажом видеороликов занимаюсь более 3 лет. На Freelance работаю не так давно, поэтому каждый клиент для меня очень важен, а работу я выполняю максимально качественно.
В стоимость услуги входит:
Нарезка видеофрагментов
Цветокоррекция
Качественные переходы
Все остальные функции в доп. услугах (стабилизация, эффекты любой сложности, 4к видео и т. д. )
Незначительные правки вношу бесплатно, но не больше двух :)
Озвучка голосом, поиск дополнительных материалов, работа со звуком, подбор музыки и прочее оплачивается отдельными опциями.
Вы получаете готовый .mp4, .avi, .mov файл FullHD (1920х1080).
С другими услугами по SMM, видеомонтажу и дизайну вы можете ознакомиться в моём кворке:
Нужно для заказа:
Четкое описание того, что вы хотите видеть.
Далее идут необязательные, но желательные пункты. В случае чего, могу полностью с нуля составить все нижеприведенные пункты для вас.
Длительность видео
Качество(4k, 2k, fullhd, HD)
Все исходные видео, фото и аудио материалы
Техническое задание или же сценарий
Пожелания и похожие примеры
Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.
Вид: Монтаж