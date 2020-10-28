В чем я могу помочь своим клиентам :
Дизайн сайтов. От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Все проекты разрабатываются по индивидуальным пожеланиям заказчика в соответствии с разработанными тех.заданиями.
Так же могу сделать :
*корпоративный сайт
*сайт-визитка
*новостной портал
В разработку сайта входит:
Современный дизайн,
Базовые типовые страницы,
Блоки (встраиваемая форма бронирования, карты с геолокацией, отзывы, галерея).
Поисковое продвижение SEO - оптимизация - пишу текст готовый к запуску контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс.Директ. Аудит сайтов (SEO/Метрика).
Разработка и создание сайта зависят от ваших потребностей и идей.
Дизайн сайтов, веб и мобильных приложений, а также различных интерфейсов;
Разработка прототипов и интерактивных прототипов;
Анимированние элементов интерфейсов;
Создание иконок и различной графики;
Выделение смыслов бизнеса и разработка текстов.
Проектирование, создание и сопровождение проектов с нуля и под ключ.
– Верстка, адаптивная (Bootstrap, Gulp. SASS).