Cоздание и разработкой сайтов любой сложности/

В чем я могу помочь своим клиентам :

Дизайн сайтов. От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Все проекты разрабатываются по индивидуальным пожеланиям заказчика в соответствии с разработанными тех.заданиями.

Так же могу сделать :

*корпоративный сайт

*сайт-визитка

*новостной портал

В разработку сайта входит:

Современный дизайн,

Базовые типовые страницы,

Блоки (встраиваемая форма бронирования, карты с геолокацией, отзывы, галерея).

Поисковое продвижение SEO - оптимизация - пишу текст готовый к запуску контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс.Директ. Аудит сайтов (SEO/Метрика).

Разработка и создание сайта зависят от ваших потребностей и идей.

Дизайн сайтов, веб и мобильных приложений, а также различных интерфейсов;

Разработка прототипов и интерактивных прототипов;

Анимированние элементов интерфейсов;

Создание иконок и различной графики;

Выделение смыслов бизнеса и разработка текстов.

Проектирование, создание и сопровождение проектов с нуля и под ключ.

– Верстка, адаптивная (Bootstrap, Gulp. SASS).