Скорость важнее мощности...

Я много работаю над будущим. Ищу интересные вещи. Новые тенденции. Нетрадиционный подход тоже есть.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата рождения: 11.05.1979г.

Ожидаемый уровень оплаты труда: 10 000 руб.

График работы: частичная занятость

ОБРАЗОВАНИЕ

Основное образование: неполное высшее

Университет СГУ , 1999-2003 г.

Специальность: управление персоналом.

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ

Профессиональное владение ПК, . Общительность, способность работать в команде, могу работать в выходные и праздничные дни сверхурочно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семейное положение: не женат

Дети: нет

Иностранный язык: английский.

В личных качествах можете указать несколько пунктов:

- Легко обучаемый.

- Желание развиваться.

- Самостоятельность.

- Стрессоустойчивость.

- Умение быстро и самостоятельно принимать решения.

- Честность.

- Грамотная речь.

- Отличные коммуникативные навыки. Коммуникабельность.

- Умеющий добиваться поставленной цели.

- Настойчивый. Настойчивость в достижении поставленных целей.

- Нацеленность на результат.

- Активный.

- Активная жизненная позиция.

- Мобильный.

- Креативный.

- Навык работы с офисной оргтехникой.

- Инициативность.

- Порядочность.

- Желание сделать карьеру в какой-то области.

- Умение убеждать.

- Желание зарабатывать больше и больше.