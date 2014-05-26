Я много работаю над будущим. Ищу интересные вещи. Новые тенденции. Нетрадиционный подход тоже есть.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата рождения: 11.05.1979г.
Ожидаемый уровень оплаты труда: 10 000 руб.
График работы: частичная занятость
ОБРАЗОВАНИЕ
Основное образование: неполное высшее
Университет СГУ , 1999-2003 г.
Специальность: управление персоналом.
ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ
Профессиональное владение ПК, . Общительность, способность работать в команде, могу работать в выходные и праздничные дни сверхурочно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семейное положение: не женат
Дети: нет
Иностранный язык: английский.
В личных качествах можете указать несколько пунктов:
- Легко обучаемый.
- Желание развиваться.
- Самостоятельность.
- Стрессоустойчивость.
- Умение быстро и самостоятельно принимать решения.
- Честность.
- Грамотная речь.
- Отличные коммуникативные навыки. Коммуникабельность.
- Умеющий добиваться поставленной цели.
- Настойчивый. Настойчивость в достижении поставленных целей.
- Нацеленность на результат.
- Активный.
- Активная жизненная позиция.
- Мобильный.
- Креативный.
- Навык работы с офисной оргтехникой.
- Инициативность.
- Порядочность.
- Желание сделать карьеру в какой-то области.
- Умение убеждать.
- Желание зарабатывать больше и больше.