5ER4F1M

Серафим Мэвэрик 5ER4F1M

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Занимаюсь разработкой макетов разнообразной полиграфической продукции, наружной рекламы, сувенирной продукции, фирменного стиля, элементов веб дизайна и многим другим. Имею хороший опыт работы в серьёзной типографии/рекламном агентстве. Так же занимаюсь продвижением, оформлением и ведением аккаунтов в Instagram.

Моё портфолио Тут﻿ .

Связаться со мной:

Телеграм - @the_5ER4F1M

Почта - [email protected]

Instagram - @prodvigrammua (продвижение, администрирование)

Условия сотрудничества:

  • Обсуждение с заказчиком всех пожеланий и необходимых деталей.
  • Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна.
  • Внесение правок/доработка (при необходимости).
  • Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.
  • Отправка исходников в нужных Вам форматах: Ai, EPS, PSD, PDF, Tif.
  • Обмен положительными отзывами.
К оплате принимаю:
  • MONOбанк (на территории Украины)

Портфолио

Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#221
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#252
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#326
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#359
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#866