Графический дизайнер

Занимаюсь разработкой макетов разнообразной полиграфической продукции, наружной рекламы, сувенирной продукции, фирменного стиля, элементов веб дизайна и многим другим. Имею хороший опыт работы в серьёзной типографии/рекламном агентстве. Так же занимаюсь продвижением, оформлением и ведением аккаунтов в Instagram.

Моё портфолио Тут﻿ .

Связаться со мной:

Телеграм - @the_5ER4F1M

Почта - [email protected]

Instagram - @prodvigrammua (продвижение, администрирование)

Условия сотрудничества:

Обсуждение с заказчиком всех пожеланий и необходимых деталей.

Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.

Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна.

Внесение правок/доработка (при необходимости).

Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.

Отправка исходников в нужных Вам форматах: Ai, EPS, PSD, PDF, Tif.

Обмен положительными отзывами.