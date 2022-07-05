Графический дизайнер
Занимаюсь разработкой макетов разнообразной полиграфической продукции, наружной рекламы, сувенирной продукции, фирменного стиля, элементов веб дизайна и многим другим. Имею хороший опыт работы в серьёзной типографии/рекламном агентстве. Так же занимаюсь продвижением, оформлением и ведением аккаунтов в Instagram.
Моё портфолио Тут .
Связаться со мной:
Телеграм - @the_5ER4F1M
Почта - [email protected]
Instagram - @prodvigrammua (продвижение, администрирование)
Условия сотрудничества:
- Обсуждение с заказчиком всех пожеланий и необходимых деталей.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна.
- Внесение правок/доработка (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.
- Отправка исходников в нужных Вам форматах: Ai, EPS, PSD, PDF, Tif.
- Обмен положительными отзывами.
- MONOбанк (на территории Украины)
Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#221
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#252
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#326
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#359
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#866