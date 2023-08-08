Продавец-кассир с более чем 2-летним опытом работы с частичной занятостью и опытом работы в магазинах с большим количеством покупателей. Вежливая, тактичная, умею сохранять спокойствие и доброжелательность в стрессовых ситуациях. Стремлюсь занять должность главного консультанта

сети детского магазина « Симик», чтобы поддерживать высокий уровень обслуживания покупателей.

Кассир

Сеть магазинов Smik

Август 2018 - Сентябрь 2020

﻿﻿Встречала покупателей при входе в магазин и помогала им с любыми вопросами и проблемами.

﻿﻿Руководила кассой и связанным с ней торговым оборудованием, включая весы, сканер штрих-кода и кассовый аппарат.

﻿﻿Выполняла все процедуры оформления заказа, а также продвигала клиентам лояльную карту магазина.

﻿﻿Помогала персоналу торгового зала расставлять товар на витрины и помогала гостям, когда это было необходимо.

Продавец-кассир

Сеть магазина Smik

Июнь 2019 - Август 2023

Проводила расчетные операции с помощью

POS-терминалов.

﻿﻿Помогала покупателям с оформлением заказа, возвратом товаров и общими вопросами.

Заполняла базу данных товаров в магазине спортивной одежды.

В соответствии с политикой бренда поддерживала чистоту в рабочей зоне и вокруг кассы.

Навыки

Операционные кассовые аппараты и ПО для

POS-терминалов

Прием платежей по кредитным и дебетовым картам

Работа в 1С Внимательность

Отличные коммуникативные навыки