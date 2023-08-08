Продавец-кассир с более чем 2-летним опытом работы с частичной занятостью и опытом работы в магазинах с большим количеством покупателей. Вежливая, тактичная, умею сохранять спокойствие и доброжелательность в стрессовых ситуациях. Стремлюсь занять должность главного консультанта
сети детского магазина « Симик», чтобы поддерживать высокий уровень обслуживания покупателей.
Кассир
Сеть магазинов Smik
Август 2018 - Сентябрь 2020
Встречала покупателей при входе в магазин и помогала им с любыми вопросами и проблемами.
Руководила кассой и связанным с ней торговым оборудованием, включая весы, сканер штрих-кода и кассовый аппарат.
Выполняла все процедуры оформления заказа, а также продвигала клиентам лояльную карту магазина.
Помогала персоналу торгового зала расставлять товар на витрины и помогала гостям, когда это было необходимо.
Продавец-кассир
Сеть магазина Smik
Июнь 2019 - Август 2023
Проводила расчетные операции с помощью
POS-терминалов.
Помогала покупателям с оформлением заказа, возвратом товаров и общими вопросами.
Заполняла базу данных товаров в магазине спортивной одежды.
В соответствии с политикой бренда поддерживала чистоту в рабочей зоне и вокруг кассы.
Навыки
Операционные кассовые аппараты и ПО для
POS-терминалов
Прием платежей по кредитным и дебетовым картам
Работа в 1С Внимательность
Отличные коммуникативные навыки