Портфолио

http://www.free-lancers.net/users/5fff/

Профессиональные навыки.

•Знание рекламного рынка, полиграфии.

•Уверенный пользователь ПК: Adobe Photoshop CS3, In Design CS, Illustrator CS3, Corel X3, Quark press, фото съемка. Немного HTML и Flash.

•Контроль за четким следованием брэндбуку компании.

•Разработка маркетинговых мероприятий направленных на повышение лояльности покупателей и повышение продаж сети.

•Медиа наполнение (поиск и отбор музыки для супермаркетов (торговый зал))

•Согласования рекламных материалов.

•Размещение заказов на изготовление POS-материалов и другой рекламы на основе тендера, контроль качества работ производимых подрядчиками.

Подготовка макетов под печать.

Верстка книг. Создание обложек

Создание и администрирование сайтов.