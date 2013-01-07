Портфолио
http://www.free-lancers.net/users/5fff/
Профессиональные навыки.
•Знание рекламного рынка, полиграфии.
•Уверенный пользователь ПК: Adobe Photoshop CS3, In Design CS, Illustrator CS3, Corel X3, Quark press, фото съемка. Немного HTML и Flash.
•Контроль за четким следованием брэндбуку компании.
•Разработка маркетинговых мероприятий направленных на повышение лояльности покупателей и повышение продаж сети.
•Медиа наполнение (поиск и отбор музыки для супермаркетов (торговый зал))
•Согласования рекламных материалов.
•Размещение заказов на изготовление POS-материалов и другой рекламы на основе тендера, контроль качества работ производимых подрядчиками.
Подготовка макетов под печать.
Верстка книг. Создание обложек
Создание и администрирование сайтов.
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