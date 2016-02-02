Резюме
Пономарев Вадим Николаевич
Дата рождения: 10 апреля 1963 г.
Челябинская область. г. Аша, ул. 40-летия Победы, 15, кв. 4
моб. тел. +79068604853
e-mail: [email protected]
Цель: применение своего профессионального опыта, навыков и знаний в качестве специалиста по контекстной рекламе, журналиста, копирайтера,
веб-копирайтера, рерайтера.
Опыт работы: 1989 -1992 г. - Учитель русского языка и литературы.
1992 -1997 г. - Вольнонаемный в войсковой части.
1997 -1999г. - Корреспондент программы
«Телефакт» телеканала «Восточный экспресс».
1999 -2000 г. - Гл. редактор газеты «Происшествия нашего города».
2000 -2008 г. - Корреспондент отдела новостей телеканала «СТС — Челябинск».
2008 - 2011 г. - Руководитель интернет проектов компании АРБ — Консалтинг.
2011 -по настоящее время — «удаленная» работа (контекстная реклама, контент-менеджер,
копирайтинг, рерайт, производство видеороликов различной направленности)
Функциональные обязанности руководителя интернет проектов:
1. Ведение контекстной рекламы в Яндекс. Директ, Бегун, Google AdWords ; создание компаний, мониторинг, повышение эффективности рекламы.
2. Редактор сайта http://www.i-mark.ru/ - создание тематических статей, их размещение на сайте. Поиск новостей по темам.
3. Курирование хостинга.
4. Создание видеороликов (бизнес семинары, тренинги).
2011г. -по настоящее время - журналист, копирайтер,
веб-копирайтер, рерайтер - «на удаленке».
Мои правила при создании SEO-текстов и статей:
1. Строгое и неукоснительное выполнение всех условий ТЗ (тех.задания) посозданию текстов.
2. Четкое соблюдение сроков сдачи ТЗ.
3. Гарантия уникальности текстов - 100 %.
4. Вдумчивость, стремление сделать материал «ручной работы», «штучным».