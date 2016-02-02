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Вадим Пономарев 5h5a5m5n5

 
60 летРоссия/Аша
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональный подход к делу. Быстро и эффективно!

                                                   Резюме  

 Пономарев Вадим Николаевич

Дата рождения: 10 апреля 1963 г.

Челябинская область. г. Аша, ул. 40-летия Победы, 15, кв. 4

моб. тел. +79068604853

e-mail: [email protected] 

Цель: применение своего профессионального опыта, навыков и знаний в качестве специалиста по контекстной рекламе, журналиста, копирайтера,

веб-копирайтера, рерайтера. 

Опыт работы: 1989 -1992 г. - Учитель русского языка и литературы.

1992 -1997 г. - Вольнонаемный в войсковой части.

1997 -1999г.  - Корреспондент программы

«Телефакт» телеканала «Восточный экспресс».

1999 -2000 г. - Гл. редактор газеты «Происшествия нашего города».

2000 -2008 г. - Корреспондент отдела новостей телеканала «СТС — Челябинск».

2008  - 2011 г. - Руководитель интернет проектов компании АРБ — Консалтинг.

2011 -по настоящее время — «удаленная» работа (контекстная реклама, контент-менеджер,

копирайтинг, рерайт, производство видеороликов различной направленности) 

Функциональные обязанности руководителя интернет проектов: 

1.    Ведение контекстной рекламы в Яндекс. Директ, Бегун, Google AdWords ; создание компаний, мониторинг, повышение эффективности рекламы.

2.    Редактор сайта http://www.i-mark.ru/ - создание тематических статей, их размещение на сайте. Поиск новостей по темам.

3.    Курирование хостинга.

4.    Создание видеороликов (бизнес семинары, тренинги).

2011г. -по настоящее время  - журналист, копирайтер,

веб-копирайтер, рерайтер - «на удаленке».

Мои правила при создании  SEO-текстов и статей: 

1.    Строгое и неукоснительное выполнение всех условий ТЗ (тех.задания) посозданию текстов.

2.    Четкое соблюдение сроков сдачи ТЗ.

3.    Гарантия уникальности текстов - 100 %. 

4.    Вдумчивость, стремление сделать материал «ручной работы», «штучным».   

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