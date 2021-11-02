Разработка сайтов под ключ
Здравствуйте, меня зовут Мария, я занимаюсь разработкой сайтов, которые решают следующие задачи бизнеса:
- Повышение лояльности ваших клиентов
- Повышения имиджа вашего бренда
- Увеличения продаж
В разработку сайта входит следующие этапы:
- Конкурентный анализ. На этом этапы выявляем слабые и сильные места ваших конкурентов, которые учитываем в дальнейшей работе над сайтом.
- Прототипирование. Создаем прототип будущего сайта, закладывая в него не только удобство использования, но структуру, которая в будущем будет конвертировать посетителя в вашего клиента.
- Дизайн. Разрабатываем только актуальный уникальный дизайн, по вашим требованиям и с моими рекомендациями.
- Верстка и сборка. Собираем сайт на удобной CMS, проверяем работу функционала.
- SEO. Обязательно оптимизируем ваш сайт под поисковые системы.
Итог нашего сотрудничества- ВЫ получаете сайт с уникальным, продающим дизайном, адаптивный под все устройства, с удобными версиями под телефоны, планшеты и компьютеры, SEO-оптимизированный, для дальнейшего продвижения в поисковиках и разработанный на удобном движке, с функциональной админкой. По запросу проведем бесплатное обучение по работе с сайтом.
Мои контакты:
Телефон/Телеграм/Ватсапп - +7 915 590-79-66
Почта - [email protected]
Проконсультирую по следующим вопросам:
- Каким должен быть сайт, чтобы он продавал
- Как обойти конкурентов и стать лучше их
- Где и почему дешевле продвигать сайт
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