Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте, меня зовут Мария, я занимаюсь разработкой сайтов, которые решают следующие задачи бизнеса:

Повышение лояльности ваших клиентов

Повышения имиджа вашего бренда

Увеличения продаж

В разработку сайта входит следующие этапы:

Конкурентный анализ. На этом этапы выявляем слабые и сильные места ваших конкурентов, которые учитываем в дальнейшей работе над сайтом.

Прототипирование. Создаем прототип будущего сайта, закладывая в него не только удобство использования, но структуру, которая в будущем будет конвертировать посетителя в вашего клиента.

Дизайн. Разрабатываем только актуальный уникальный дизайн, по вашим требованиям и с моими рекомендациями.

Верстка и сборка. Собираем сайт на удобной CMS, проверяем работу функционала.

SEO. Обязательно оптимизируем ваш сайт под поисковые системы.

Итог нашего сотрудничества

- ВЫ получаете сайт с уникальным, продающим дизайном, адаптивный под все устройства, с удобными версиями под телефоны, планшеты и компьютеры, SEO-оптимизированный, для дальнейшего продвижения в поисковиках и разработанный на удобном движке, с функциональной админкой. По запросу проведем бесплатное обучение по работе с сайтом.

Мои контакты:

Телефон/Телеграм/Ватсапп - +7 915 590-79-66

Почта - [email protected]

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