5pi_studio

Мария 5pi_studio

 
36 летРоссия/Рязань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте, меня зовут Мария, я занимаюсь разработкой сайтов, которые решают следующие задачи бизнеса:

  • Повышение лояльности ваших клиентов
  • Повышения имиджа вашего бренда
  • Увеличения продаж

В разработку сайта входит следующие этапы:

  • Конкурентный анализ. На этом этапы выявляем слабые и сильные места ваших конкурентов, которые учитываем в дальнейшей работе над сайтом.
  • Прототипирование. Создаем прототип будущего сайта, закладывая в него не только удобство использования, но структуру, которая в будущем будет конвертировать посетителя в вашего клиента.
  • Дизайн. Разрабатываем только актуальный уникальный дизайн, по вашим требованиям и с моими рекомендациями.
  • Верстка и сборка. Собираем сайт на удобной CMS, проверяем работу функционала.
  • SEO. Обязательно оптимизируем ваш сайт под поисковые системы.

Итог нашего сотрудничества

 - ВЫ получаете сайт с уникальным, продающим дизайном, адаптивный под все устройства, с удобными версиями под телефоны, планшеты и компьютеры, SEO-оптимизированный, для дальнейшего продвижения в поисковиках и разработанный на удобном движке, с функциональной админкой. По запросу проведем бесплатное обучение по работе с сайтом.

Мои контакты:

Телефон/Телеграм/Ватсапп - +7 915 590-79-66

Почта - [email protected]

Проконсультирую по следующим вопросам:

  • Каким должен быть сайт, чтобы он продавал
  • Как обойти конкурентов и стать лучше их
  • Где и почему дешевле продвигать сайт
Буду рада сотрудничеству!
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