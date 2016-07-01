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Резюме Содбоева Ильи Самбуевича
Мобильный телефон:
7(951) 6330339
E-mail:
Личная информация
Место жительства:
Тункинский район, с.Туран
Уровень образования:
Высшее
Дата рождения:
10 ноября 1992г
Пол:
Мужской
Семейное положение:
Холост
Место работы:
Тункинский район, Туранская средняя школа
Должность: учитель английского языка
Образование
Учебное заведение:
Бурятский Государственный университет, г. Улан-Удэ
Дата окончания:
Июнь 2015 года
Факультет:
Восточный институт
Специальность:
Филолог-японовед, переводчик-референт по японскому языку
Форма обучения:
Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Иностранные языки:
Английский - базовый, деловой, разговорный; Японский - базовый, деловой, разговорный
Компьютерные навыки и знания:
Word, Excel, Power Point, Internet, оргтехника, монтаж видео, базовые знания ремонта компьютера
Дополнительная информация
Наличие водительских прав:
Категория B, водительский стаж 5 лет
Другие сведения:
Отсутствие вредных привычек, спортивность, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность,
быстрая обучаемость
Занятия в свободное время:
Современные танцы; игра на гитаре, фортепиано, флейте и др. музыкальных инструментах , есть
опыт постановки эстрадных танцев для детских ансамблей. Настольный теннис; волейбол.
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