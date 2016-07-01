615184

Илья 615184

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

[table]

 

Резюме Содбоева Ильи Самбуевича

 

 

Мобильный телефон:

7(951) 6330339

E-mail:

[email protected]

 

Личная информация

  Место жительства:

  Тункинский район, с.Туран

Уровень образования:

Высшее

Дата рождения:

10 ноября 1992г

Пол:

Мужской

Семейное положение:

Холост

 

Место работы:    

 Тункинский район, Туранская средняя школа

 

 

Должность:                   учитель английского языка

 

 

  Образование

 

 

  Учебное заведение:

  Бурятский Государственный университет, г. Улан-Удэ

 

 

Дата окончания:

Июнь 2015 года

 

 

Факультет:

Восточный институт

 

 

Специальность:

Филолог-японовед, переводчик-референт по японскому языку

 

 

Форма обучения:

Очная

 

 

 

 

 

Иностранные языки и компьютерные навыки

 

 

  Иностранные языки:

  Английский - базовый, деловой, разговорный; Японский - базовый, деловой, разговорный

 

 

  Компьютерные навыки и знания:

  Word, Excel, Power Point, Internet, оргтехника, монтаж видео, базовые знания ремонта компьютера

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

 

 

  Наличие водительских прав:

  Категория B, водительский стаж 5 лет

 

 

  Другие сведения:

  Отсутствие вредных привычек, спортивность, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность,

быстрая обучаемость

 

 

  Занятия в свободное время:

  Современные танцы;  игра на гитаре, фортепиано, флейте и др. музыкальных инструментах , есть

опыт постановки эстрадных танцев для детских ансамблей. Настольный теннис; волейбол.

 

[/table]