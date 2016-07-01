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Резюме Содбоева Ильи Самбуевича

Мобильный телефон:

7(951) 6330339

E-mail:

[email protected]

Личная информация

Место жительства:

Тункинский район, с.Туран

Уровень образования:

Высшее

Дата рождения:

10 ноября 1992г

Пол:

Мужской

Семейное положение:

Холост

Место работы:

Тункинский район, Туранская средняя школа

Должность: учитель английского языка

Образование

Учебное заведение:

Бурятский Государственный университет, г. Улан-Удэ

Дата окончания:

Июнь 2015 года

Факультет:

Восточный институт

Специальность:

Филолог-японовед, переводчик-референт по японскому языку

Форма обучения:

Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Иностранные языки:

Английский - базовый, деловой, разговорный; Японский - базовый, деловой, разговорный

Компьютерные навыки и знания:

Word, Excel, Power Point, Internet, оргтехника, монтаж видео, базовые знания ремонта компьютера

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Категория B, водительский стаж 5 лет

Другие сведения:

Отсутствие вредных привычек, спортивность, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность,

быстрая обучаемость

Занятия в свободное время:

Современные танцы; игра на гитаре, фортепиано, флейте и др. музыкальных инструментах , есть

опыт постановки эстрадных танцев для детских ансамблей. Настольный теннис; волейбол.

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