Работаю качественно, уверенно, быстро.

Услуги:

- написание дипломных и курсовых работ по системам менеджмента качества согласно международного стандарта ISO 9001,

- разработка и написание процедур (методик) по системе управления качеством согласно международного стандарта ISO 9001 для конкретных предприятий,

- решение заданий по высшей математике (для 1-х курсов технических ВУЗов), теории вероятности,

- профессиональный перевод с русского языка на украинский и наоборот,

- форматирование текста (Word).

Образование:

- 1999-2004 гг - Восточноукраинский университете им.В.Даля, г.Луганск, магистр по специальности "Качество, стандартизация, сертификация", бакалавр по направлению подготовки "Метрология и измерительная техника".