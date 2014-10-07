Работаю качественно, уверенно, быстро.
Услуги:
- написание дипломных и курсовых работ по системам менеджмента качества согласно международного стандарта ISO 9001,
- разработка и написание процедур (методик) по системе управления качеством согласно международного стандарта ISO 9001 для конкретных предприятий,
- решение заданий по высшей математике (для 1-х курсов технических ВУЗов), теории вероятности,
- профессиональный перевод с русского языка на украинский и наоборот,
- форматирование текста (Word).
Образование:
- 1999-2004 гг - Восточноукраинский университете им.В.Даля, г.Луганск, магистр по специальности "Качество, стандартизация, сертификация", бакалавр по направлению подготовки "Метрология и измерительная техника".
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