Здрасте всем. Это обычный положительный отзыв. Цена, качество, срок - все как и полагается для человека из ТОП-20. Нет ни одной причины не обращаться, а сорудничать - аж целых 3. Заказывал покемоновский дизайн и Сквиртул особенно хорош, Дмитрий :)) Спасбио.