622666

Василий 622666

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка

    Добрый день. Нужно сверстать сайт, картинки здесь https://drive.google.com/drive/folders/1PEDB-M9M4yKAGPBB3PttWYQshGbFIjmG?usp=sharing Исходники будут в .XD - Препроцессор на ваш выбор, покажите потом как собирать билд. - На выходе js и css нужно будет ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2 страницы. Покемоны

    Добрый день. Вот здесь  http://pokemongoch.ru/pokemoni планируется быть это http://www.pokemon.com/us/pokedex/ 1. Отрисовать список. Обязательные элементы: - Картинка - Номер покемона - Русское название покемона - Английское название покемона ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка 3 колонки

    Добрый день, сабж http://jsfiddle.net/1aLjbedq/1/ Требования: .left и .right должны быть высотой как .center И слева и справа занимать все оставшееся пространство. Есть bootstrap 3, можно его классы заюзать.

    Bootstrap
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Карты покемонов. Прототип

    Добрый день. Нужно разработать карту покемона как в любой карточной игре. Думаю, разобьем на 2 части: 1. Подложка карты 2. Стиль пекомонов на каком-нибудь одном-парочке: рисовка, 3Д? ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

timoshchuk_roman
Рома Тимощук 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка
CSSJavaScript
Рекомендую данного заказчика. Все четко.
Задача выполненна качественно и в срок.
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Шапка сайта, зайдний фон и подвал
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Здрасте всем. Это обычный положительный отзыв. Цена, качество, срок - все как и полагается для человека из ТОП-20. Нет ни одной причины не обращаться, а сорудничать - аж целых 3. Заказывал покемоновский дизайн и Сквиртул особенно хорош, Дмитрий :)) Спасбио.
Ответный отзыв