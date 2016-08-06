Добрый день. Нужно сверстать сайт, картинки здесь https://drive.google.com/drive/folders/1PEDB-M9M4yKAGPBB3PttWYQshGbFIjmG?usp=sharing Исходники будут в .XD - Препроцессор на ваш выбор, покажите потом как собирать билд. - На выходе js и css нужно будет ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Вот здесь http://pokemongoch.ru/pokemoni планируется быть это http://www.pokemon.com/us/pokedex/ 1. Отрисовать список. Обязательные элементы: - Картинка - Номер покемона - Русское название покемона - Английское название покемона ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, сабж http://jsfiddle.net/1aLjbedq/1/ Требования: .left и .right должны быть высотой как .center И слева и справа занимать все оставшееся пространство. Есть bootstrap 3, можно его классы заюзать.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно разработать карту покемона как в любой карточной игре. Думаю, разобьем на 2 части: 1. Подложка карты 2. Стиль пекомонов на каком-нибудь одном-парочке: рисовка, 3Д? ...3D-графика6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, коллеги. На сайт http://pokemongoch.ru нужно сделать шапку, фон и подвал. - Шапка на позиции 1 должна быть 1920хВысота на ваше усморение - Позиция 2 - это ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад