Видеомонтаж

Я занимаюсь созданием ( включая склейку, цветокоррекцию, коррекцию звука, титры, эффекты) рекламных, социальных видео, влогов, обзоров, новостного, юмористического плана роликов для разных платформ, многокамерный монтаж, видео-заставок для видео, обложек, подборка музыки, анимация 2D, 3D (базовая), монтаж в соответствии со сценарным планом, монтаж из стоковых видео. Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Adobe After Effect, Аdobe audition (базовый), DaVinci Resolve (обучаюсь на данный момент)

Опыт работы: около 2 лет на фрилансе, проектные работы и пару месяцев на национальном канале

Примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=YU4OQdV1mgU

https://youtu.be/BLAMWfzJxac

https://www.youtube.com/shorts/7hixdq0HsBI

https://www.youtube.com/watch?v=k4GRb40syTI

https://www.youtube.com/watch?v=4ItOId-_MS8

https://www.youtube.com/watch?v=KsGf8sloobU&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=hRQ_BmHA9jw

https://www.youtube.com/watch?v=c975O98KafQ

https://www.youtube.com/watch?v=8i83RJ0XtD0