63ZIMORODOK63

Николай 63ZIMORODOK63

 
60 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Важно кто ты здесь и сейчас

Доброго времени суток ! Я начинающий копирайтер. Пока прошел только бесплатное обучение в проекте "Profi Internet"

Нахожусь в серьезном возрасте, когда уже сформирована привычка добросовестно относится к любому делу.

Имею неполное высшее образование (5 курсов МФЮА)

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