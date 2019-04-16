Важно кто ты здесь и сейчас

Доброго времени суток ! Я начинающий копирайтер. Пока прошел только бесплатное обучение в проекте "Profi Internet"

Нахожусь в серьезном возрасте, когда уже сформирована привычка добросовестно относится к любому делу.

Имею неполное высшее образование (5 курсов МФЮА)