Николай 63ZIMORODOK6363ZIMORODOK63
60 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Важно кто ты здесь и сейчас
Доброго времени суток ! Я начинающий копирайтер. Пока прошел только бесплатное обучение в проекте "Profi Internet"
Нахожусь в серьезном возрасте, когда уже сформирована привычка добросовестно относится к любому делу.
Имею неполное высшее образование (5 курсов МФЮА)
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Портфолио
- Перекрёстки судьбы147 просмотров
- Сказка о старике и рыбке136 просмотров