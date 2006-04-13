6533695

Елена Турковская 6533695

 
41 годРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Опытный пользователь ПК. Знание Word, Excel, 1С, Inernet, Mail. Имею опыт работы с офисным оборудованием.

Английский яз. - письменный перевод; Казахский -со словарем .

Слепой десятипальцевый метод набора.

Образование

2000-2006г. Новосибирский Государственный Технический Университет (б.НЭТИ). Факультет радиоэлектроники и физики, спец. «Оптические информационные технологии»

2004-2007г. Новосибирский Государственный Технический Университет (б.НЭТИ). Факультет иностранных языков, спец. «Технический переводчик» - второе высшее образование.

Опыт работы

2003-2005 гг. Конструкторско-технологический институт Научного

Приборостроения (КТИ НП)

Должность: Оптотехник (практика) .

Должностные обязанности: проектирование оптических приборов,

изготовление оптических приборов на заказ, сервисное обслуживание

2005 компании Softomate

Должность: промоутер.

Должностные обязанности: проведения акции, подбор персонала в компанию Softomate.

13.04.06 Компания «Градиент-Косметик»

Должность: координатор регионального отдела.

Должностные обязанности: контроль работы филиала компании Градиент в Новокузнецке, ведение внутренней документации, контроль товародвижения на складе филиала, оформление заказов.

18.06.07 Компания «Интех-НСК»

Должность: менеджер по заказам

Должностные обязанности: заказ материалов под проект, отслеживание поступления