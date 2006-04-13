Опытный пользователь ПК. Знание Word, Excel, 1С, Inernet, Mail. Имею опыт работы с офисным оборудованием.
Английский яз. - письменный перевод; Казахский -со словарем .
Слепой десятипальцевый метод набора.
Образование
2000-2006г. Новосибирский Государственный Технический Университет (б.НЭТИ). Факультет радиоэлектроники и физики, спец. «Оптические информационные технологии»
2004-2007г. Новосибирский Государственный Технический Университет (б.НЭТИ). Факультет иностранных языков, спец. «Технический переводчик» - второе высшее образование.
Опыт работы
2003-2005 гг. Конструкторско-технологический институт Научного
Приборостроения (КТИ НП)
Должность: Оптотехник (практика) .
Должностные обязанности: проектирование оптических приборов,
изготовление оптических приборов на заказ, сервисное обслуживание
2005 компании Softomate
Должность: промоутер.
Должностные обязанности: проведения акции, подбор персонала в компанию Softomate.
13.04.06 Компания «Градиент-Косметик»
Должность: координатор регионального отдела.
Должностные обязанности: контроль работы филиала компании Градиент в Новокузнецке, ведение внутренней документации, контроль товародвижения на складе филиала, оформление заказов.
18.06.07 Компания «Интех-НСК»
Должность: менеджер по заказам
Должностные обязанности: заказ материалов под проект, отслеживание поступления