653421Zz123

Визуализация интерьеров, 3 ж моделирование любой сложности, ЧПУ,3D print

Добрый день уважаемый работодатель. Я занимаюсь компьютерной графикой и всем что с эти связанно.

Я имею большой опыт в моделировании резьбы для фразировки резьбы на ЧПУ станках по фото. Делаю ИНТЕРЬЕРНЫЕ визуализации. Разбираюсь в мебельной промышленности. Умею создавать « органические» объекты. Могу создать модель практически ЛЮБОЙ сложности. Не смотря на юный возраст я имею большой опыт в удаленной работе... с серьезностью подхожу к соблюдению выполнения сроков.

Крайне сильно уважаю понятное и внятное тех задание ( с вашей стороны).