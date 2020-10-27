653421Zz123

Николай Завальницкий 653421Zz123

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Визуализация интерьеров, 3 ж моделирование любой сложности, ЧПУ,3D print

Добрый день уважаемый работодатель. Я занимаюсь компьютерной графикой и всем что с эти связанно.

  Я имею большой опыт в моделировании  резьбы для фразировки резьбы на ЧПУ станках по фото. Делаю ИНТЕРЬЕРНЫЕ визуализации. Разбираюсь в мебельной промышленности. Умею создавать « органические» объекты. Могу создать модель практически ЛЮБОЙ сложности. Не смотря на юный возраст я имею большой  опыт в удаленной работе... с серьезностью подхожу к соблюдению выполнения сроков. 

  Крайне сильно уважаю понятное и внятное тех задание ( с вашей стороны).