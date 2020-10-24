Ачё всмысле???
Короче, Меня зовут Джонатан,мне 18.
Я обычный геймер,ничем не примечательный,я не славлюсь достижениями или успехом, люблю игры,ютуб и т.д.
Я разбираюсь в технике, ну типа там Ноутбуки,планшеты,ПК, и особенно я разбираюсь в Смартфонах
Хотите игровой подберу игровой смарт ну или допустим для скроллинга в инстаграме могу проконсультировать.
Смотря на ваш капитал естественно.
Также, я разбираюсь в ноутбуках и планшетах.Могу подобрать ноут как для офиса так и для Гейминга.Спасибо за внимание Маэстро
Услуги естественно не бесплатные но цены вы будете определять сами
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