Ачё всмысле???

﻿Короче, Меня зовут Джонатан,мне 18.

Я обычный геймер,ничем не примечательный,я не славлюсь достижениями или успехом, люблю игры,ютуб и т.д.

﻿Я разбираюсь в технике, ну типа там Ноутбуки,планшеты,ПК, и особенно я разбираюсь в Смартфонах ﻿ ﻿

﻿ ﻿Хотите игровой подберу игровой смарт ну или допустим для скроллинга в инстаграме могу проконсультировать.

Смотря на ваш капитал естественно.

﻿Также, я разбираюсь в ноутбуках и планшетах.Могу подобрать ноут как для офиса так и для Гейминга.Спасибо за внимание Маэстро

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