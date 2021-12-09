Фрилансер

Меня зовут Виктория. Образование высшее, окончила УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств", факультет "Традиционной белорусской культуры"/ Я мама двух прекрасных мальчишек. Веду активный образ жизни. В настоящее время нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. До декрета работа директором районного Дома культуры г. Дубровно, обязанностей на меня было возложено огромное количество. Пишу сценарии к различным мероприятиям (новый год, народные праздники, тематические вечера и др.), работаю аниматором при проведении детских дней рождений.