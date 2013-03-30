6734311

Валерий 6734311

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта автосервиса.
Как всегда, приятно работать с Валерием. Добросовестный, порядочный заказчик и приятный в общении человек.
Давно работаю с Алексеем и буду продолжать!
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$212
10 баллов
11 лет назад
Лендинг для автосервиса/разборки
Спасибо Валерию за очередное приятное сотрудничество. Все, как обычно, прошло отлично, с удовольствием продолжу работу по новым проектам. Валерий, успехов Вам во всех направлениях деятельности!
Это уже не первый проект с Алексеем. Как всегда все аккуратно, вовремя и качественно. Большое ему спасибо! По дальнейшим проектам знаю к кому обратиться!
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$195
10 баллов
11 лет назад
Сайт игрушек
Большое спасибо Валерию за очередной интересный проект. Работать с таким заказчиком - мечта любого фрилансера :) Четкие задачи, четкая оплата, мирный и конструктивный процесс работы. Буду рад дальнейшей работе.
Алексей как обычно все сделал хорошо и вовремя, спасибо!
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$212
10 баллов
11 лет назад
Лендинг для автосервиса
Спасибо Валерию за интересный проект. Четко изложено техническое задание, оперативная проверка и дебаг, оплата мгновенная. От проекта остались только положительные эмоции. Замечательный заказчик, буду рад дальнейшей работе.
Большое спасибо Алексею за своевременно выполненную работу. В следующий раз обращусь только к нему!
Ответный отзыв