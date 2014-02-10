680682

Денис 680682

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Проектирование пожаротушение сигнализация оповещение autocad

Проектирование систем

Автоматической пожарной сигнализации

Водяное пожаротушение

Спринклерное пожаротушение

Дренчерное пожаротушение

Пожаротушение тонкораспылённой водой

Газовое пожаротушение

Порошковое пожаротушение

Пожарной сигнализации

Охранной сигнализации,

Видеонаблюдения

Оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,

Противодымной защиты,

Передачи тревожных сообщений

Устройств молниезащиты

Огнезащитной обработки на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности

Контроля доступа

Охраны периметра

Комплексной диспетчеризации на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности,

Экспертная оценка противопожарного состояния объекта

Консультативные услуги в области противопожарных и охранных норм.