Проектирование пожаротушение сигнализация оповещение autocad

Проектирование систем

Автоматической пожарной сигнализации

Водяное пожаротушение

Спринклерное пожаротушение

Дренчерное пожаротушение

Пожаротушение тонкораспылённой водой

Газовое пожаротушение

Порошковое пожаротушение

Пожарной сигнализации

Охранной сигнализации,

Видеонаблюдения

Оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,

Противодымной защиты,

Передачи тревожных сообщений

Устройств молниезащиты

Огнезащитной обработки на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности

Контроля доступа

Охраны периметра

Комплексной диспетчеризации на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности,

Экспертная оценка противопожарного состояния объекта

Консультативные услуги в области противопожарных и охранных норм.