Проектирование систем
Автоматической пожарной сигнализации
Водяное пожаротушение
Спринклерное пожаротушение
Дренчерное пожаротушение
Пожаротушение тонкораспылённой водой
Газовое пожаротушение
Порошковое пожаротушение
Пожарной сигнализации
Охранной сигнализации,
Видеонаблюдения
Оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,
Противодымной защиты,
Передачи тревожных сообщений
Устройств молниезащиты
Огнезащитной обработки на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности
Контроля доступа
Охраны периметра
Комплексной диспетчеризации на объектах с высокой, средней и незначительной степенью опасности пожарной безопасности,
Экспертная оценка противопожарного состояния объекта
Консультативные услуги в области противопожарных и охранных норм.