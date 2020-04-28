Транскрибация и озвучивание текстов, швейное дело. Набор текста со скана.

Уважаемые друзья, меня зовут Татьяна.

Немного о себе:

Коммуникабельна,

Работу выполняю добросовестно и с большой ответственностью.

Честна с клиентами и порядочна.

Обладаю опытом и знаниями. Всю свою сознательную жизнь посвятила швейному делу, секретами которого поделюсь с Вами.

Занимаюсь делом, которое знаю и люблю.

Надеюсь, что смогу оправдать Ваши ожидания.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.