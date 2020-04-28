Транскрибация и озвучивание текстов, швейное дело. Набор текста со скана.
Уважаемые друзья, меня зовут Татьяна.
Немного о себе:
Коммуникабельна,
Работу выполняю добросовестно и с большой ответственностью.
Честна с клиентами и порядочна.
Обладаю опытом и знаниями. Всю свою сознательную жизнь посвятила швейному делу, секретами которого поделюсь с Вами.
Занимаюсь делом, которое знаю и люблю.
Надеюсь, что смогу оправдать Ваши ожидания.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.
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