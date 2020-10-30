6Ilnumero1

Долгое время жил в Италии, работал в разных областях.
Опытработы:
Январь 2016 — январь 2020
FCAITALY
IT-специалист,специалист GSuite, Услуги для конечных пользователей Специалист технической
службы поддержки. Переходна Windows 10 исистемнаяинтеграция.
IT specialist, GSuite specialist,
End User Services
Tecnical Help Desk Specialist.
Windows 10 & Chrome OS migration and
system integration,
License management.
Январь 2014 — январь 2016
TYCO ELECTRONICS
Техобслуживаниеоборудования для производства продуктов подключения и датчиков для суровых
условий в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение,
промышленное оборудование, системы передачи данных и т.д.
Техобслуживаниеоборудования для производства продуктов подключения и датчиков для суровых
условий в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение,
промышленное оборудование, системы передачи данных и т.д.
Январь 2013 — январь 2014
SKYLOGIC
СборкаПК / ноутбука, замена оборудования, пайка, реболлинг. обрашение с клиентами.
Сборка ПК / ноутбука,
замена оборудования,
пайка, реболлинг.
Неоконченноевысшее образование
2015
Università di Torino
Dipartimentodi Informatica, Коммуникация,ICT и СМИ
2014
ITN Caio Duilio (Мессинао.Сицилия)
Эксперт по морскомуоборудованию и установкам
Знаниеязыков
Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Итальянский — C2 — В совершенстве
Гражданство: Украина
Так же прошел курсы STCW 95 ИМО для работы на кораблях который включает в себя:
Курс по предотвращению пожаров и тушению пожаров.
Курс методов личного выживания (PST),
Курс личной безопасности и социальной ответственности (PSSR), сердечно-легочнаяреанимация, Первая помощь.