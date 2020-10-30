6Ilnumero1

IT& GSuite specialist; System administrator; Logo Designer; Translator

Долгое время жил в Италии, работал в разных областях.

Опытработы:

Январь 2016 — январь 2020

FCAITALY

IT-специалист,специалист GSuite, Услуги для конечных пользователей Специалист технической

службы поддержки. Переходна Windows 10 исистемнаяинтеграция.

IT specialist, GSuite specialist,

End User Services

Tecnical Help Desk Specialist.

Windows 10 & Chrome OS migration and

system integration,

License management.

Январь 2014 — январь 2016

TYCO ELECTRONICS

Техобслуживаниеоборудования для производства продуктов подключения и датчиков для суровых

условий в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение,

промышленное оборудование, системы передачи данных и т.д.

Техобслуживаниеоборудования для производства продуктов подключения и датчиков для суровых

условий в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение,

промышленное оборудование, системы передачи данных и т.д.

Январь 2013 — январь 2014

SKYLOGIC

СборкаПК / ноутбука, замена оборудования, пайка, реболлинг. обрашение с клиентами.

Сборка ПК / ноутбука,

замена оборудования,

пайка, реболлинг.

Неоконченноевысшее образование

2015

Università di Torino

Dipartimentodi Informatica, Коммуникация,ICT и СМИ

2014

ITN Caio Duilio (Мессинао.Сицилия)

Эксперт по морскомуоборудованию и установкам

Знаниеязыков

Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Итальянский — C2 — В совершенстве

Гражданство: Украина

Так же прошел курсы STCW 95 ИМО для работы на кораблях который включает в себя:

Курс по предотвращению пожаров и тушению пожаров.

Курс методов личного выживания (PST),

Курс личной безопасности и социальной ответственности (PSSR), сердечно-легочнаяреанимация, Первая помощь.