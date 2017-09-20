Список выполняемых работ:
1. Растровый/векторный дизайн для разных нужд. (Photoshop, Illustrator)
2. 3D-моделирование любой сложности (включая моделирование для 3д печати, ретопологию и т.д.) (The Foundry MODO)
3. Текстурирование, процедурные текстуры, запекание текстур. (Photoshop, Substance Designer, Quixel Suite)
4. Работа с освещением, вывод рендера, визуализации продуктов и т.д. (MODO, Cinema 4D, V-ray)
5. Простая 2D/3D анимация (MODO, Cinema 4D, After Effects)
6. Интерьерная/экстерьерная визуализация (MODO, Cinema 4D, V-ray)
7. Дизайн упаковки/этикеток с последующей визуализацией (Photoshop, Illustrator, MODO)
8. Матчмувинг, камератрекинг, вживление 3D в видео. (After Effects, Cameratracker, MODO)
Upwork Profile (тут больше всего работ, смотреть в первую очередь):
https://www.upwork.com/o/profiles/users/_~01736eb16d979918ef/
Behance: https://www.behance.net/6ecworks
Жду интересных задач.