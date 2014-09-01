C#, Front-end developer

Опыт работы:

Специалист кафедры информационных систем с 02.2013 по 05.2015 (около 2 лет)

НУБиП Украины, Киев (Университет)

- разработка, внедрение и сопровождение приложений на C#.NET,

- разработка необходимой логики для работы приложений с использование MsSQL Server, SQLite

Образование:

НУБиП

ИТ, Информационные управляющие системы и технологии, Киев

Высшее, с 09.2014 по 12.2015 (1 год 3 месяца)

Диплом магистра с отличием.

Квалификация "аналитик компьютерных систем, научный сотрудник (вычислительные системы)"

(дневная форма)

Профессиональные навыки:

Профессиональные навыки C# (более 3 лет опыта)

Средний, использую в настоящее время.

MsSQL (более 3 лет опыта)

Средний, использую в настоящее время.

JavaScript (менее 1 года опыта)

Средний, использую в настоящее время.

Дополнительная информация:

Вождение - категория В.

Опыт в торговле - более 5 лет.

I разряд по шахматам.