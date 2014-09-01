Опыт работы:
Специалист кафедры информационных систем с 02.2013 по 05.2015 (около 2 лет)
НУБиП Украины, Киев (Университет)
- разработка, внедрение и сопровождение приложений на C#.NET,
- разработка необходимой логики для работы приложений с использование MsSQL Server, SQLite
Образование:
НУБиП
ИТ, Информационные управляющие системы и технологии, Киев
Высшее, с 09.2014 по 12.2015 (1 год 3 месяца)
Диплом магистра с отличием.
Квалификация "аналитик компьютерных систем, научный сотрудник (вычислительные системы)"
(дневная форма)
Профессиональные навыки:
Профессиональные навыки C# (более 3 лет опыта)
Средний, использую в настоящее время.
MsSQL (более 3 лет опыта)
Средний, использую в настоящее время.
JavaScript (менее 1 года опыта)
Средний, использую в настоящее время.
Дополнительная информация:
Вождение - категория В.
Опыт в торговле - более 5 лет.
I разряд по шахматам.